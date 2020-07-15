Bir daha kuaföre gitmeyeceksiniz! Evde ombre yapmanın tüm sırlarını açıklıyoruz...

İki tonlu renk uygulaması da diyebileceğimiz ombre, saça doğal bir görünüm vermesinin yanında kullanım kolaylığı da sağlar. Ayrıca evde de kolaylıkla uygulayabileceğiniz bir modeldir. Evde ombrenin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız işte size yardımcı uygulama ve bakım önerileri.

OMBRE NEDİR?

Ombre için açık veya koyu renkli saçlara hareket katmak için yapılan ışık oyunu da diyebiliriz. Bu uygulamada önce hangi ombre efektini ve hangi renk tonunu istediğinize karar vermelisiniz. Ombre efektlerinden en çok uygulananı geleneksel ve ters ombredir. Geleneksel ombrede saç rengi diplerden uçlara doğru koyudan açığa doğru bir renk geçişi varken ters ombrede ise diplerden açık uçlara doğru koyu bir renk geçişi olur. Doğal bir görünüm tercih edenlerde ise küllü renkler, sarı ve açık kahve tonları en çok uygulanan renklerdir. Mavi, yeşil, pembe gibi aykırı renk seçimi de son zamanlarda popülerdir.

PRATİK OMBRE UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde ombre yapmaya karar verdiyseniz öncelikle hangi malzemelere ihtiyacınız olacak bunları bilmeniz gerek. Malzemeler;