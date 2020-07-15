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Bir daha kuaföre gitmeyeceksiniz! Evde ombre yapmanın tüm sırlarını açıklıyoruz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Saçlarınızda değişiklik yapmak istiyorsunuz ancak kuaföre gitmek hem zahmetli hem de pahalı mı geliyor? Öyleyse ombre uygulaması tam size göre. Ombre, saçların uçlarına doğru koyudan açığa giden bir renk geçişidir. Siz de bu renk geçişini evde saçlarınıza kolaylıkla uygulayabilir ve farklı bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Bir daha kuaföre gitmeyeceksiniz! Evde ombre yapmanın tüm sırlarını açıklıyoruz...

İki tonlu renk uygulaması da diyebileceğimiz ombre, saça doğal bir görünüm vermesinin yanında kullanım kolaylığı da sağlar. Ayrıca evde de kolaylıkla uygulayabileceğiniz bir modeldir. Evde ombrenin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız işte size yardımcı uygulama ve bakım önerileri.

OMBRE NEDİR?

Ombre için açık veya koyu renkli saçlara hareket katmak için yapılan ışık oyunu da diyebiliriz. Bu uygulamada önce hangi ombre efektini ve hangi renk tonunu istediğinize karar vermelisiniz. Ombre efektlerinden en çok uygulananı geleneksel ve ters ombredir. Geleneksel ombrede saç rengi diplerden uçlara doğru koyudan açığa doğru bir renk geçişi varken ters ombrede ise diplerden açık uçlara doğru koyu bir renk geçişi olur. Doğal bir görünüm tercih edenlerde ise küllü renkler, sarı ve açık kahve tonları en çok uygulanan renklerdir. Mavi, yeşil, pembe gibi aykırı renk seçimi de son zamanlarda popülerdir.

PRATİK OMBRE UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde ombre yapmaya karar verdiyseniz öncelikle hangi malzemelere ihtiyacınız olacak bunları bilmeniz gerek. Malzemeler;

l Saç açıcı ve boya
l Saç boyası kabı ve fırça
l Önlük ya da eski bir t-shirt
l Alüminyum folyo
Uygulamaya başlamadan önce saçlarınızı tarayın ya da fön çekin. Böylece uygulayacağınız seviyeyi belirlemeniz daha kolay olur. Ardından saçlarınızı bölümlere ayırın ve krep atın. Eğer bunu yapmakta zorlandıysanız ufak ufak tarakla da ayırabilirsiniz. Bu ayrımı ya da krepi saçlarınızdaki ışıltının yoğunluğunu ne kadar istiyorsanız ona göre yapmalısınız. Şimdi saçlarınız boyamaya hazır.

Uygulayacağınız renkten önce eğer açıcı uygulaması yapacaksanız aldığınız açıcıyı saçınızda belirlediğiniz hizadan uçlara doğru uygulayın. Uyguladığınız kısımları alüminyum folyo ile sarın. Açma uygulamasının ardından saçları yıkayın ve ardından boyayı uygulayın. Eğer saçlarınızın rengini açmaya gerek yoksa direkt renkli boyayı belirlediğiniz seviyeden uçlara doğru uygulayın. Aldığınız boyadaki uygulama talimatında verilen süre kadar bekleyin. Son olarak saçlarınızı yıkayın, kurutun ve şekillendirin.

OMBRE UYGULAMASININ AVANTAJLARI

Saç boyandığında iki kat özen ister. Ancak saçınıza ombre uyguladığınızda sizi birçok ek bakım ve boya yapımından kurtarır. Öncelikle evde uyguladığınızda kuaför masrafınız büyük oranda azalır. Diplere uygulanmadığından dip boyası telaşından kurtulursunuz.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Görsel 2

Ombre saç tasarımını denemek istiyorsanız öncesinde saçlarınızın sağlıklı olması önemlidir. Daha önce boya işlemi uygulandıysa saçlarınız tekrar boya uygulamasıyla yanabilir. Saçlarınıza bakım kremi kullanmaya dikkat edin. Yoksa ombre saç uçlarına kırık ve bakımsız bir görünüm verebilir.

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