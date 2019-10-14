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"Bir değil on Elif feda olsun"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

Sivilleri hedef alan eli kanlı terör örgütü YPG/PKK'nın Ceylanpınar'a yönelik havanlı ve roketatarlı saldırısıyla katledilen 11 yaşındaki Elif Terim'in ailesi, Barış Pınarı Harekatı'na tam destek veriyor - Baba İbrahim Halil Terim: - "Bu terör denen illetin Allah belasını versin. Devletimiz üstesinden gelecektir ve Elif'in öcünü alacaktır, buna inanıyorum. Bir değil on Elif feda olsun, vatanım sağ olsun. Devletim olmazsa ben şu an burada duramam" - "İçimiz yanıyor, ciğerimiz gitti ama bir yandan da sevinçliyim. Bir şehit babası olarak ne mutlu bana. Kızım bana şefaat edecek ve Rabb'im bizlere cennetini ihsan eder inşallah" - Döktüğü gözyaşlarıyla hafızalarda derin iz bırakan Elif'in ağabeyi İsmail Terim: - "Kardeşim şehit oldu, çok üzüldüm. Allah teröristlerin belasını versin"

RIDVAN KORKULUTAŞ/İBRAHİM TOPRAK - Sivilleri hedef alan eli kanlı terör örgütü YPG/PKK'nın Ceylanpınar'a yönelik havanlı ve roketatarlı saldırısıyla katledilen 11 yaşındaki Elif Terim'in ailesi, Barış Pınarı Harekatı'na tam destek veriyor.

Hayat dolu yaşamı ve derslerindeki başarısıyla çevresindeki herkes tarafından sevilen Elif Terim'i terör örgütü YPG/PKK, gerçekleştirdiği havan saldırısı sonucu yaşamdan kopardı.

Altı ay önce yakalandığı brusella hastalığını azim ve cesaretiyle atlatan Elif'in hayalleri teröristler tarafından yarım bırakıldı.

YPG/PKK'lı teröristler tarafından 10 Ekim Perşembe günü düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Elif, o sırada sokaktan geçen bir Suriyeli'nin yardımıyla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Elif'in kız kardeşi Tuana ve ağabeyi İsmail Terim'in cenaze törenindeki döktüğü gözyaşı ise hafızalarda derin bir iz bıraktı.

Maden Mahallesi'nde başsağlığı dileklerini kabul eden aile, taziye binasını Türk bayraklarıyla donattı.

- "Şehit babası olarak ne mutlu bana"

Şoförlük yapan baba İbrahim Halil Terim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin evlerine yönelik yaptığı havanlı ve roketatarlı saldırı sırasında işi gereği Kırıkkale'de olduğunu anlatarak, telefonla saldırı haberini aldığını ancak evine geldiğinde acı haberi öğrendiğini belirtti.

Üzüntülerinin sürdüğünü fakat Allah'ın sabır verdiği ifade eden Terim, şöyle konuştu:

"Elimizden bir şey gelmez Allah verdi, Allah aldı. Bu, dini inancımız olarak da böyledir. Başka türlü yorumlayamayız bunu. Bizim bir dakika sonra ne olacağımızın garantisi yok. İçimiz yanıyor, ciğerimiz gitti ama bir yandan da sevinçliyim. Bir şehit babası olarak ne mutlu bana. Kızım bana şefaat edecek ve Rabb'im bizlere cennetini ihsan eder inşallah. Yani onun sevinciyle ayakta duruyorum. Elhamdülillah çok şükür."

Baba Terim, olaydan bir süre önce eşini aradığını ancak telefona kızının çıktığını belirterek, olayı "Elif telefonu açtı. Dedi ki 'Baba biz hazırız dayımı bekliyoruz, bizi alıp dedeme gideceğiz' dedi. Aradan 20 dakika geçti, aradım telefonumu açan olmadı. Meğerse patlama olmuş. Böyle bir şey aklımdan bile geçmezdi. Sonra oğlum İsmail beni başka bir numaradan aradı 'Baba çabuk, üzerimize bomba düştü' dedi. Hemen memlekete geldim." şeklinde anlattı.

- "Vatanım sağ olsun"

"Allah devletimizi bu operasyonda başarılı kılsın." diyen Terim, şöyle devam etti:

"Bu terör denen illetin Allah belasını versin, devletimiz üstesinden gelecektir ve Elif'in öcünü alacaktır, buna inanıyorum. Bir değil on Elif feda olsun, vatanım sağ olsun. Devletim olmazsa ben şu an burada duramam. Beş kardeşi daha var, Allah onları bize bağışlasın ve uzun ömürler versin. Allah olmayana da evlat nasip etsin."

Elif'in ağabeyi İsmail Terim de patlama anında evde olduğunu belirterek, "Elif yaralandı, sokaktan geçen bir Suriyeli kişi arabasıyla hastaneye götürdü. Kardeşim şehit oldu, çok üzüldüm, Allah teröristlerin belasını versin." dedi.

Elif'in kız kardeşi Tuana Terim de ablasıyla arkadaş gibi olduklarını ifade ederek, "Bomba düştüğünü gördüm, ablam cennete gitti." şeklinde konuştu.

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Ceylanpınar Elif Terim hava saldırısı sivillere yönelik saldırı Şanlıurfa Terör örgütü YPG/PKK

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