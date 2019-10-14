"Bir değil on Elif feda olsun"

Şoförlük yapan baba İbrahim Halil Terim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin evlerine yönelik yaptığı havanlı ve roketatarlı saldırı sırasında işi gereği Kırıkkale'de olduğunu anlatarak, telefonla saldırı haberini aldığını ancak evine geldiğinde acı haberi öğrendiğini belirtti.

Üzüntülerinin sürdüğünü fakat Allah'ın sabır verdiği ifade eden Terim, şöyle konuştu:

"Elimizden bir şey gelmez Allah verdi, Allah aldı. Bu, dini inancımız olarak da böyledir. Başka türlü yorumlayamayız bunu. Bizim bir dakika sonra ne olacağımızın garantisi yok. İçimiz yanıyor, ciğerimiz gitti ama bir yandan da sevinçliyim. Bir şehit babası olarak ne mutlu bana. Kızım bana şefaat edecek ve Rabb'im bizlere cennetini ihsan eder inşallah. Yani onun sevinciyle ayakta duruyorum. Elhamdülillah çok şükür."

Baba Terim, olaydan bir süre önce eşini aradığını ancak telefona kızının çıktığını belirterek, olayı "Elif telefonu açtı. Dedi ki 'Baba biz hazırız dayımı bekliyoruz, bizi alıp dedeme gideceğiz' dedi. Aradan 20 dakika geçti, aradım telefonumu açan olmadı. Meğerse patlama olmuş. Böyle bir şey aklımdan bile geçmezdi. Sonra oğlum İsmail beni başka bir numaradan aradı 'Baba çabuk, üzerimize bomba düştü' dedi. Hemen memlekete geldim." şeklinde anlattı.