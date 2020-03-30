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Bir devir kapanıyor: LG, G serisini 'öldürüyor'

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.03.2020 15:54 | Son Güncelleme

LG G2 gibi bir telefona imzasını atan LG, 8 yıldır ürettiği efsane G serisini sonlandırdı. LG'nin amiral gemisi akıllı telefonlarında adını taşıyan G serisi, artık yerini LG'nin yeni isimlendirmesine bırakacak. Yeni isim için iddialar da yok değil.

Bir devir kapanıyor: LG, G serisini 'öldürüyor'

LG G2 ile bundan 7 yıl önce büyük bir çıkış yakalamıştı. Dönemine göre iyi sayılabilecek bir donanıma ve sorunsuz bir kullanıma sahip olan LG G2, LG'yi de bu anlamda mutlu etmişti. Fakat LG'nin mutluluğu kısa sürdü. Zira, LG G2'nin halefi LG G3 bazı donanımsal sorunlarla karşı karşıya kaldı ve kullanıcılardan büyük şikayet aldı. LG, LG G4'ün özellikle kamerasında geliştirmeler yaparak kullanıcıları mutlu etmeye çalıştı ancak bu kez de LG G4'ün ana kart sorunları bitmek bilmedi. Bu durum bazı insanları LG'den uzaklaştırsa da birçok insan hala LG G serisinde kalmaya devam etti. Bu insanlar sırasıyla LG G5, LG G6 ve LG G7, LG G8 ThinQ gibi modelleri kullandı. Onlar LG'den LG G9'u tanıtmasını beklerken, LG G serisi için olnara çok kötü bir haber verdi.

LG G8

LG G SERİSİNİ SONLANDIRIYOR

LG, G adıyla devam eden akıllı telefon serisini sonlandırma kararı aldı. Bundan böyle LG, G serisi adı altında telefon üretmeyecek. Yani LG G9 hiçbir zaman gerçek olmayacak. Şirket içi kaynaklara göre LG, G serisi yerine yeni bir isimlendirmeye gidecek. Bu isimlendirme aynı kaynaklara göre 10 yıl önceki bir seriden gelecek.

CHOCOLATE SERİSİ GERİ DÖNÜYOR

İddialara göre LG, 10 yıl önce akıllı telefon üretimi yaptığı Chocolate serisini tekrar canlandıracak ve LG G serisi yerine konumlandıracak. Böylece LG, tanıtacağı amiral gemisi akıllı telefon modelleri Chocolate adı altında tanıtacak. Fakat bu konuda herhangi bir kesinlik yok. LG yine de farklı bir isimlendirme ile karşımıza çıkabilir. Kim bilir o isimlendirme belki 'optimus' olur?

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lg LG G LG G serisi akıllı telefon Chocolate

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