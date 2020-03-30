Bir devir kapanıyor: LG, G serisini 'öldürüyor'

LG G2 ile bundan 7 yıl önce büyük bir çıkış yakalamıştı. Dönemine göre iyi sayılabilecek bir donanıma ve sorunsuz bir kullanıma sahip olan LG G2, LG'yi de bu anlamda mutlu etmişti. Fakat LG'nin mutluluğu kısa sürdü. Zira, LG G2'nin halefi LG G3 bazı donanımsal sorunlarla karşı karşıya kaldı ve kullanıcılardan büyük şikayet aldı. LG, LG G4'ün özellikle kamerasında geliştirmeler yaparak kullanıcıları mutlu etmeye çalıştı ancak bu kez de LG G4'ün ana kart sorunları bitmek bilmedi. Bu durum bazı insanları LG'den uzaklaştırsa da birçok insan hala LG G serisinde kalmaya devam etti. Bu insanlar sırasıyla LG G5, LG G6 ve LG G7, LG G8 ThinQ gibi modelleri kullandı. Onlar LG'den LG G9'u tanıtmasını beklerken, LG G serisi için olnara çok kötü bir haber verdi.

LG G SERİSİNİ SONLANDIRIYOR

LG, G adıyla devam eden akıllı telefon serisini sonlandırma kararı aldı. Bundan böyle LG, G serisi adı altında telefon üretmeyecek. Yani LG G9 hiçbir zaman gerçek olmayacak. Şirket içi kaynaklara göre LG, G serisi yerine yeni bir isimlendirmeye gidecek. Bu isimlendirme aynı kaynaklara göre 10 yıl önceki bir seriden gelecek.