Bir dönemin sonu! Popüler çevrimiçi görüntülü sohbet platformu Omegle kapatıldı

Popüler çevrimiçi görüntülü sohbet platformu Omegle, 14 yıl sonra kapandı. BBC'nin haberine göre kurucu Leif K Brooks yaptığı açıklamada web sitesinin işletilmesinin "artık ne mali ne de psikolojik olarak sürdürülebilir olmadığını" söyledi.

MEZAR TAŞLI DUYURU

Platformun kapanış duyurusunda bir mezar taşı görüntüsü de yer aldı. Bu görüntüde mezar taşının üzerinde platformun logosu bulunuyor.

Öte yandan karar, sosyal medya platformlarının dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerin artan incelemeleriyle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

Omegle, kötüye kullanım iddiaları nedeniyle çeşitli tartışmalara da konu olmuştu.





