HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bir dönemin sonu! Popüler çevrimiçi görüntülü sohbet platformu Omegle kapatıldı

Bir dönemin sonu! Popüler çevrimiçi görüntülü sohbet platformu Omegle kapatıldı

09.11.2023 13:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kullanıcıların çevrimiçi olarak rastgele yabancılarla sosyalleşmesine olanak tanıyan platform Omegle 14 yıl sonra kapatıldı. Platformun kapanış duyurusunda logosunun bir mezar taşı üzerindeki görüntüsü de yer aldı.

Bir dönemin sonu! Popüler çevrimiçi görüntülü sohbet platformu Omegle kapatıldı

Popüler çevrimiçi görüntülü sohbet platformu Omegle, 14 yıl sonra kapandı. BBC'nin haberine göre kurucu Leif K Brooks yaptığı açıklamada web sitesinin işletilmesinin "artık ne mali ne de psikolojik olarak sürdürülebilir olmadığını" söyledi.

MEZAR TAŞLI DUYURU

Platformun kapanış duyurusunda bir mezar taşı görüntüsü de yer aldı. Bu görüntüde mezar taşının üzerinde platformun logosu bulunuyor.

pmegle

Öte yandan karar, sosyal medya platformlarının dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerin artan incelemeleriyle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

Omegle, kötüye kullanım iddiaları nedeniyle çeşitli tartışmalara da konu olmuştu.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tepkilerin odağındaki Kaymakam konuştu: 'Kumpas kurmuşlar'Tepkilerin odağındaki Kaymakam konuştu: 'Kumpas kurmuşlar'
'Ankara Kuşu' hakim karşısına çıktı'Ankara Kuşu' hakim karşısına çıktı
Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e nakledildiği o anlar...Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e nakledildiği o anlar...
Anahtar Kelimeler:
omegle
En Çok Okunan Haberler
Araç satışında usul değişti! Otomobilde kimsenin tahmin etmediği oldu

Araç satışında usul değişti! Otomobilde kimsenin tahmin etmediği oldu

"Bir kremden 450 milyon TL kazanılır mı?" dedi mal varlığını sayıp ekledi: Ben ikna olmadım!

"Bir kremden 450 milyon TL kazanılır mı?" dedi mal varlığını sayıp ekledi: Ben ikna olmadım!

Silahını çıkarıp, yolu kapatan çevreci iklim aktivistlerini vurdu!

Silahını çıkarıp, yolu kapatan çevreci iklim aktivistlerini vurdu!

Ev sahibi olmak isterken hayatının şokunu yaşadı!

Ev sahibi olmak isterken hayatının şokunu yaşadı!

Ve beklenen oldu! ABD 'Yanıtımızdır' diyerek duyurdu, savaş uçakları bombaladı

Ve beklenen oldu! ABD 'Yanıtımızdır' diyerek duyurdu, savaş uçakları bombaladı

Dayakçı öğretmeni hastanelik ettiler!

Dayakçı öğretmeni hastanelik ettiler!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.