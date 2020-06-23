Bir Erkeğin Evlenmek İstediğini Gösteren 12 Sinyal

Her ne kadar düzenli bir yaşama sahip olup çocuk sahibi olmayı istese de hayatının geri kalanını paylaşacağı kadını seçmek bir erkek için oldukça zordur. Erkekler, hayallerindeki eşlerine o kadar çok özellik yüklerler ki böyle bir kadının var olma ihtimali neredeyse bir kelebeğin yüzme ihtimali ile aynıdır. Beklentileri bu kadar yüksek olsa da günün birinde daha makul beklentileriyle evlilik kararı veren bir erkeğin bunu dile getirmesi tabii ki de kolay değil. Bu yüzden bu isteğini bazı belirtilerle karşısındakine anlatma yolunu seçer. Bu belirtileri anlayabilmek ve ona göre davranmak için evlenmeyi düşünen erkek nasıl davranır sorusunun cevaplarına hakim olmak şart. Evlenmek İsteyen Erkek Belirtileri 1. Size olan ilgisinin artması Bir erkek evlenmek istediği kıza nasıl davranır? Tabii ki de eskisinden çok daha fazla ilgi göstererek. Erkeğin bu davranışları, artık ilişkinin boyutunu daha ciddiye taşımayı istediği anlamına gelir. Size biçtiği çocuklarımın annesi ve hayat arkadaşım rolü elbette gözündeki değerinizi artıracaktır. Kafasındaki evlilik düşüncesinden ötürü sizi daha yakından tanıma çabaları doğal olarak daha ilgili bir eş adayı olmasını sağlayacaktır.

2. Ailesi ile tanıştırmak istemesi Bir erkek, evlilik gibi önemli bir karar alırken ailesinin onayını almayı oldukça önemser. Eğer sizinle evlilik konusunda ciddi düşünmeye başlamışsa ilk işi ailesinin onayını almak olacaktır. Bu, gelecek için ciddi planlar kurduğu kişinin sadece kendi için değil aynı zamanda ailesi için de uygun olduğunu öğrenmek istemesi anlamına gelir. Öyle ki aile onayından geçemeyen birçok ilişkinin ciddi boyutlara ulaşamadan kısa süre içerisinde bitmek zorunda kaldığı aşikar. 3. Özel konularını sizinle paylaşması Arkadaşları ile veya iş hayatında yaşadığı problemler, ailevi sorunlar, finansal durum veya psikolojik problemler gibi konuları artık sık sık sizinle paylaşıyorsa, bu sizinle evlenmek istediğine büyük bir işaret olabilir. Hayatı boyunca bunlara benzer problemler yaşayacağı için sizin bu problemler karşısında vereceğiniz tepkileri veya sunacağınız çözümleri değerlendirerek, gelecek adına çıkarımlarda bulunmak için yoklamalar yapıyor olabilir. Bu davranışların aynı zamanda sizi artık yavaş yavaş hayatının merkezine yakınlaştırmaya çalıştığı ve evlilik için bir nevi prova yapıyor olduğu anlamına geldiğinden de şüphe yok.

4. Geleceğe yönelik birikim ve tasarruflar yapmaya başlaması Her erkek bekarlık döneminde gününü gün edip parasını har vurup harman savursa da gelecek için planlar yapmaya başladığında bol kepçeden harcanan paralar yerini tasarrufa ve birikime bırakır. Eğer evlilik yolunda ilerlemeye başlamışsa gelecekte size ve çocuklarına daha iyi bir hayat sunmak için tasarruf ve birikimlere başlaması da kaçınılmazdır. Belki de bu birikimler yakında tek taş bir yüzük satın almak içindir, ne dersiniz? 5. Birlikte yaşamak istemesi Birlikte yaşamak bir insanı tanımanın en iyi yoludur. Eğer erkek arkadaşınız size birlikte yaşamayı teklif ediyorsa bunun anlamı ''seninle bir ömür geçirip geçiremeyeceğimi öğrenmek istiyorum''dur. Evlilik hayatının bir nevi provası olarak aynı evi paylaştığınız günlerinizde diş macununun ortadan sıkılmış olması sebebiyle çıkan kavgalar, ileride çok daha büyük problemlerle karşılaşılabileceği mantığına kapılmak için yeterli bir sebep olarak görülebilir. 6. Çocuklara karşı ilgisinin artması Evliliğin en güzel meyvesi tabii ki de çocuklar. Hatta sadece bu meyveye ulaşmak adına evlilik yolunu seçen birçok insan var. Eğer bir erkeğin çocuklara karşı ilgisi arttıysa o erkek artık bir an önce evlenip çocuk sahibi olmak istiyor demektir. Hele ki bu çocuk sevgisini sık sık sizinle de paylaşmaya başladıysa bir an önce gelinlik modelleri araştırmanızda fayda var.

7. Düzenli bir hayat temalı konuşmalar yapması Tabiri caizse hovardalık yaparak hayatını geçirmiş bir erkek veya sıradan bir hayat yaşayan ama tam olarak bir hayat düzenine sahip olmayan bir erkek kolay kolay bu sorumsuz düzeninin bozulmasını istemez. Ama eğer artık düzenli bir hayat istediğinden bahsetmeye başladıysa yavaş yavaş evlilik çanları çalıyor demektir. Bu durumda erkek ne zaman evlenmek ister diye düşünmek yerine bir an önce evliliğin bir insanın hayatına katabilecekleri adı sunumunuzu sunmanın vakti gelmiş demektir. 8. Evli çiftlerden bahsetmesi Bir erkek evlilikten bahsediyorsa veya etrafında gördüğü evli çiftleri sık sık özellikle güzel taraflarını vurgulayarak size anlatıyorsa artık kendisinin de o evli ve mutlu çiftler sınıfının içerisinde olmayı istemesindendir. Bunu size anlatmasındaki sebep sadece ben evliliğe hazırım mesajını vermek değil aynı zamanda size evliliğin güzel taraflarını göstererek sizi de evliliğe ikna etmektir. 9. Evlenilecek bir erkek olduğunu göstermeye çalışması Evliliğe sıcak bakan bir erkeğin ilk işlerinden biri size evlilik için ideal bir erkek olduğunu göstermeye çalışmaktır. Bunu çocuklarla ilgilenerek, maddi konularda planlılığını size göstermeye çalışarak, aile kültürüne olan saygısını vurgulayarak ve daha birçok farklı şekilde ifade etmeye çalışabilir. Ya da lafı dolandırmayı pek sevmeyen birisi ise hiç beklemediğiniz bir anda size ''arkadaşlarım bana hep seninle evlenen yaşadı der'' gibi açık açık ''lütfen benimle evlen'' anlamına gelen cümleler kurmaya başlayabilir.