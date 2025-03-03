Bir ev iși olsaydın, ne olurdun?

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Temizlik yaparken en sevdiğin şey ne?
Ortamın gittikçe daha düzenli hale gelmesi.
Temizlik bitince ortaya çıkan o mis gibi koku.
Hızlıca bitirip rahatlamak.
Temizlik mi? Yani… Bilemiyorum.
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Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
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Evinde hijyenine en çok dikkat ettiğin oda hangisi?
Banyoda her şey pırıl pırıl olmalı.
Abartmaya gerek yok, gözle görülür kir varsa temizlerim.
Genel olarak her yer temiz olsun yeter.
Mutfak hijyenik olmazsa olmaz!
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Hangi ev aleti seni en iyi temsil eder?
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Temizlik yaparken en sinir olduğun şey ne?
Az önce temizlediğim yeri birinin dağıtması.
Tozların asla tamamen yok olmaması.
Sürekli bir şeylerin dökülmesi ve kirlenmesi.
Temizliğin hiç bitmemesi!
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En sevdiğin ev kokusu hangisi?
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Ev işlerini nasıl yaparsın?
Planlı ve titiz bir şekilde.
Derinlemesine ve en ince ayrıntısına kadar.
Elimden geldiğince, çok da kasmadan.
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Temizlik yaparken en çok hangi tarzda müzikler dinlersin?
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Temizliği bitirdiğinde kendini nasıl hissedersin?