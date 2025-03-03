KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Bir ev iși olsaydın, ne olurdun?

Bir ev iși olsaydın, ne olurdun?

23.02.2025 17:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev işleri kimileri için terapi kimileri içinse sonsuz bir işkence! Ama bir gerçek var ki hepimiz bir şekilde bu işlerle haşır neşiriz. Peki, sen bir ev işi olsaydın hangisi olurdun? Testi çöz ve sonucu gör!

Bir ev iși olsaydın, ne olurdun?

👇👇

1/9

Temizlik yaparken en sevdiğin şey ne?

Temizlik yaparken en sevdiğin şey ne?
Ortamın gittikçe daha düzenli hale gelmesi.
Temizlik bitince ortaya çıkan o mis gibi koku.
Hızlıca bitirip rahatlamak.
Temizlik mi? Yani… Bilemiyorum.
2/9

Arkadaşların seni nasıl tanımlar?

DİKKATLİ
ENERJİK
RAHAT
HIZLI
DETAYCI
PRATİK
3/9

Evinde hijyenine en çok dikkat ettiğin oda hangisi?

Evinde hijyenine en çok dikkat ettiğin oda hangisi?
Banyoda her şey pırıl pırıl olmalı.
Abartmaya gerek yok, gözle görülür kir varsa temizlerim.
Genel olarak her yer temiz olsun yeter.
Mutfak hijyenik olmazsa olmaz!
4/9

Hangi ev aleti seni en iyi temsil eder?

TOZ BEZİ
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
BULAŞIK MAKİNESİ
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
ORGANİZATÖR
MOP
5/9

Temizlik yaparken en sinir olduğun şey ne?

Temizlik yaparken en sinir olduğun şey ne?
Az önce temizlediğim yeri birinin dağıtması.
Tozların asla tamamen yok olmaması.
Sürekli bir şeylerin dökülmesi ve kirlenmesi.
Temizliğin hiç bitmemesi!
6/9

En sevdiğin ev kokusu hangisi?

LİMON
ÇİÇEK
AHŞAP
SABUN
OKYANUS
LAVANTA
7/9

Ev işlerini nasıl yaparsın?

Ev işlerini nasıl yaparsın?
Planlı ve titiz bir şekilde.
Pratik ve hızlıca.
Derinlemesine ve en ince ayrıntısına kadar.
Elimden geldiğince, çok da kasmadan.
8/9

Temizlik yaparken en çok hangi tarzda müzikler dinlersin?

KLASİK
POP
LO-FI
ROCK
CAZ
R&B
9/9

Temizliği bitirdiğinde kendini nasıl hissedersin?

Temizliği bitirdiğinde kendini nasıl hissedersin?
Rahatlamış ve mutlu!
Tamamlanmış!
Yorulmuş ama başarılı.
Kesinlikle bitkin!
Anahtar Kelimeler:
temizlik Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.