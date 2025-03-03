Bir ev iși olsaydın, ne olurdun?

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1/9 Temizlik yaparken en sevdiğin şey ne? Ortamın gittikçe daha düzenli hale gelmesi. Temizlik bitince ortaya çıkan o mis gibi koku. Hızlıca bitirip rahatlamak. Temizlik mi? Yani… Bilemiyorum.

2/9 Arkadaşların seni nasıl tanımlar? DİKKATLİ ENERJİK RAHAT HIZLI DETAYCI PRATİK

3/9 Evinde hijyenine en çok dikkat ettiğin oda hangisi? Banyoda her şey pırıl pırıl olmalı. Abartmaya gerek yok, gözle görülür kir varsa temizlerim. Genel olarak her yer temiz olsun yeter. Mutfak hijyenik olmazsa olmaz!

4/9 Hangi ev aleti seni en iyi temsil eder? TOZ BEZİ ELEKTRİK SÜPÜRGESİ BULAŞIK MAKİNESİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ ORGANİZATÖR MOP

5/9 Temizlik yaparken en sinir olduğun şey ne? Az önce temizlediğim yeri birinin dağıtması. Tozların asla tamamen yok olmaması. Sürekli bir şeylerin dökülmesi ve kirlenmesi. Temizliğin hiç bitmemesi!

6/9 En sevdiğin ev kokusu hangisi? LİMON ÇİÇEK AHŞAP SABUN OKYANUS LAVANTA

7/9 Ev işlerini nasıl yaparsın? Planlı ve titiz bir şekilde. Pratik ve hızlıca. Derinlemesine ve en ince ayrıntısına kadar. Elimden geldiğince, çok da kasmadan.

8/9 Temizlik yaparken en çok hangi tarzda müzikler dinlersin? KLASİK POP LO-FI ROCK CAZ R&B