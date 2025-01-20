Bir fenomen daha güzellik uğruna yaşamını yitirdi! Eşi acı haberi böyle duyurdu

Tırnak tasarımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Asli Fernández geçirdiği estetik operasyon sırasında yaşamını yitirdi. 30 yaşındaki 2 çocuk annesi Fernández, liposuction ve karın germe ameliyatı için Tijuana'dan Monterrey'e gitmişti.

Instagram'da 51,8 bin takipçisi bulunan Fernández'in liposuction ve karın germe ameliyatı sonu oldu. Genç kadının ölüm haberini eşi yaptığı paylaşımla duyurdu.

'ACIMIZA SAYGI GÖSTERİN'

Talihsiz kadının eşi Christian Carreón, 7 Ocak'ta sosyal medyadan yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Carreón, "Çok sevilen ve takdir edilen biriydin sevgilim. Bugün dolaşan haberlerle ilgili herkesin acımıza saygı göstermesini rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.