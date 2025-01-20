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  4. Bir fenomen daha güzellik uğruna yaşamını yitirdi! Eşi acı haberi böyle duyurdu

Bir fenomen daha güzellik uğruna yaşamını yitirdi! Eşi acı haberi böyle duyurdu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
20.01.2025 17:06
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Yaptığı tırnak tasarımlarıyla sosyal medyada fenomen haline gelen 30 yaşındaki Asli Fernández, geçirdiği güzellik operasyonu sırasında hayatını kaybetti. Fernández'in ölümü akıllara geçtiğimiz aylarda yine güzellik operasyonu sonucunda vefat eden fenomen Neşe Özkan'ı getirdi. Fernández'in eşi Christian Carreón, "Acımıza saygı gösterilmesini rica ediyorum" dedi.

Bir fenomen daha güzellik uğruna yaşamını yitirdi! Eşi acı haberi böyle duyurdu

Tırnak tasarımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Asli Fernández geçirdiği estetik operasyon sırasında yaşamını yitirdi. 30 yaşındaki 2 çocuk annesi Fernández, liposuction ve karın germe ameliyatı için Tijuana'dan Monterrey'e gitmişti.

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Instagram'da 51,8 bin takipçisi bulunan Fernández'in liposuction ve karın germe ameliyatı sonu oldu. Genç kadının ölüm haberini eşi yaptığı paylaşımla duyurdu.

'ACIMIZA SAYGI GÖSTERİN'

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Talihsiz kadının eşi Christian Carreón, 7 Ocak'ta sosyal medyadan yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Carreón, "Çok sevilen ve takdir edilen biriydin sevgilim. Bugün dolaşan haberlerle ilgili herkesin acımıza saygı göstermesini rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
estetik
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