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  4. Bir fotoğraf 26, diğeri 27 Ocak! Samsun'da şaşırtan manzara

Bir fotoğraf 26, diğeri 27 Ocak! Samsun'da şaşırtan manzara

27.01.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı Samsun’u da etkisi altına almış, şehir merkezi de dahil şehrin geneli karla kaplanmıştı. Kar yağışının şehir merkezinde etkisini kaybetmesi ile 26 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da aynı yerden çekilen fotoğraf ile 27 Ocak Perşembe günü aynı yerden saat 10.00’da çekilen fotoğraf ile ortaya konuldu. 26 Ocak’ta karla kaplı olan parkta 27 Ocak’ta ise kardan eser olmadığı görüldü.

Bir fotoğraf 26, diğeri 27 Ocak! Samsun'da şaşırtan manzara

Yoğun kar yağışının etkisini kaybettiği Samsun’da 1 gün arayla aynı yerden aynı saatte çekilen fotoğraflarla hava durumu değişimi gözler önüne serildi. Karla kaplı parkta 1 gün sonra kardan eser kalmadı.

FOTOĞRAFLAR FARKLI GÜN, AYNI SAATTE ÇEKİLDİ

Kar yağışının şehir merkezinde etkisini kaybetmesi ile 26 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da aynı yerden çekilen fotoğraf ile 27 Ocak Perşembe günü aynı yerden saat 10.00’da çekilen fotoğraf ile ortaya konuldu. 26 Ocak’ta karla kaplı olan parkta 27 Ocak’ta ise kardan eser olmadığı görüldü.

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Samsun’da şehir merkezinde eksi 3 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren artarak 8 derecenin üstüne çıkması bekleniyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Samsun
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