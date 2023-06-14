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  4. Bir garip kaza! Kaldırıma çarpıp havalandı: Binada asılı kaldı

Bir garip kaza! Kaldırıma çarpıp havalandı: Binada asılı kaldı

14.06.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da otomobilinin pedallarını karıştıran yabancı uyruklu bir sürücü, fren yerine gaza basınca boş haldeki dükkana daldı. Yoldan yaklaşık 2 metre yükseklikteki dükkanda asılı kalan otomobil ise görenleri şaşkına çevirdi.

Bir garip kaza! Kaldırıma çarpıp havalandı: Binada asılı kaldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp havalanarak binanın giriş katına çarptı. Camı kırıp bir bölümü içeri giren otomobil, duvarda asılı kaldı.

Kaza, sabah saatlerinde Feridun Çelik Mahallesi 1172'nci Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu kadının kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırma çarpıp havalanarak Hilal Apartmanı'nın bahçe çitlerini aşıp, yüksek girişteki boş iş yerinin camlarını kırarak içeri girdi. Otomobil, duvarda asılı kaldı.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan çocuk hafif yaralandı. Yaralı çocuğa ambulansta müdahale edilirken, otomobil çekici ile kaldırıldı.

"FREN YERİNE GAZA BASTI"

Görgü tanığı mahallede oturan Sultan Yiğit, "Sabah kahvaltı hazırlamak için balkona çıktığımda bir arabanın yokuş aşağıya hızla geldiğini gördüm. Freni tutmadı galiba, kaldırıma çarparak binanın camından girdi." dedi.

Oğuzhan Pınar ise sürücünün fren yerine gaza bastığını ileri sürerek, "Hızını alamayınca kaldırımdan sekerek iş yerinin camından içeriye giriyor. Araba tam askıda kaldığı için 3-4 kişi arabayı arkadan tuttuk, kadın indi. Yanında da kız çocuğu vardı." dedi. (DHA)

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