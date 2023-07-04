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  4. Bir garip olay! Bu kez baltayı taşa vurdular... Kaçarken klimanın demirine asılı kaldılar

Bir garip olay! Bu kez baltayı taşa vurdular... Kaçarken klimanın demirine asılı kaldılar

04.07.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te ağır hasarlı binaya hırsızlık yapmak için giren 2 şahıs, klima demirinde asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli şahısları gözaltına alındı.

Bir garip olay! Bu kez baltayı taşa vurdular... Kaçarken klimanın demirine asılı kaldılar

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ağır hasarlı olarak bilinen binaya hırsızlık yapmak için giren 2 şüpheli çevredekilerin fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden Aziz B. ve Mahmut Y. kaçmaya çalıştığı AN-KA Apartmanı’nın 4. katında klima demirinde asılı kaldı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin asılı kaldıkları yerden kurtardığı 2 zanlı, çaldıkları malzemelerle birlikte ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

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Hırsızlık girişimlerinden rahatsız olan esnaf Onur Köylü, "Binanın ağır hasarlı olduğunu herkes biliyor. Kimse oturmadığı içinde bütün hırsızlar garajlardan itibaren evin içine girerek bütün evlere girmişler. Sadece bu binaya değil çevredeki site sakinleri de bu durumdan şikayetçi hırsızın biri de az evvel suçüstü yakalandı. Ev sahipleri bu binaya girmeye korkuyor. Ağır hasarlı ise gereken yapılsın, değilse de bir şekilde önlem alınsın." diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Gaziantep

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