Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Bir gören bir daha baktı! 11 kişilik arkadaş grubu pencerenin önünde çırılçıplak geçti... Komşular ne yapacağını şaşırdı

    Bir gören bir daha baktı! 11 kişilik arkadaş grubu pencerenin önünde çırılçıplak geçti... Komşular ne yapacağını şaşırdı

    13.09.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kolombiya'daki lüks bir apartman dairesi ilginç bir partiye ev sahipliği yaptı. Camın önünde çırılçıplak duran 11 kişilik arkadaş grubu komşularını şaşkına çevirmeyi başardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılınca görüntüler viral oldu.

    11 kişilik kadın ve erkeklerden oluşan bir arkadaş grubu eğlencenin dozunu arttırınca lüks apartman dairesinin penceresinin önüne çırılçıplak geçerek dans etmeye başladı. Kolombiya'nın Medellin şehrinin lüks apartmanının orta katındaki eğlence komşular tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

    KOMPLO TEORİLERİ HAVADA UÇUŞTU

    66

    Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu görüntülerde gençlerin eğlencesine dair birbirinden ilginç teorilerde sunuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesinlikle ayin yapıyorlar. Bu bir mezhep" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mükemmel bir eğlence kesinlikle orada olmak isterdim" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Eşiyle canlı yayında ilişkiye girdi! Seçmenden para istedi

    Eşiyle canlı yayında ilişkiye girdi! Seçmenden para istedi

     Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

    Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

     Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

     Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

    Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

     Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

    Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

     Cinsel ilişki görüntüleri otelin camına yansıdı! Trafiği durdurup izlediler

    Cinsel ilişki görüntüleri otelin camına yansıdı! Trafiği durdurup izlediler

     Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

    Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

     Şoke eden görüntüler! Tuvaletini yaparak sokak ortasında yürüdü

    Şoke eden görüntüler! Tuvaletini yaparak sokak ortasında yürüdü


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttıBarbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı
    Eşiyle canlı yayında ilişkiye girdi! Seçmenden para istediEşiyle canlı yayında ilişkiye girdi! Seçmenden para istedi
    Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi...Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi...
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Kolombiya

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

    Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

    Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

    Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

    3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

    3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.