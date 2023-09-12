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    4. Görenler anlam veremedi! İsveç'te bir turist tuvaletini yaparak sokak ortasında yürüdü

    Görenler anlam veremedi! İsveç'te bir turist tuvaletini yaparak sokak ortasında yürüdü

    12.09.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İsveç'te kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Söz konusu görüntülerde ismi açıklanmayan bir adamın çevresindekilere aldırış etmeden tuvaletini yaparak yol boyunca ilerlediği fark edildi.

    Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan görüntülerde bir adam çevrede oturanlara dikkat etmeden sokak ortasında tuvaletini yapmaya başladı. İsviçre'de kaydedilen görüntülerde şortunun fermuarını açarak tuvaletini yapmaya başlayan adam bir yanda da sokak boyunca yürümeye devam etti.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Bir kafede oturan görgü tanığının cep teledonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyadan ifşa ettiği görüntüler herkesin ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunun şaka amaçlı yapılan bir gösteri olduğunu düşünmek istiyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayatımda daha iğrenç bir şey görmedim" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya İsveç

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