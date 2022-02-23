Bir gün değil, her gün kullanın! Yılbaşı süsleriyle pratik dekorasyon önerileri

Yılbaşı akşamını evde geçirmiyor olsak bile yeni yıla birkaç gün kala evlerimizi ışıklarla çevrili yılbaşı ağacı ile süslüyoruz. Yanan sönen ışıklar, kozalaklar, hediye paketleri ve yılbaşı ağacı; yeni yılı keyifle karşılamak üzere evimizin en güzel köşesinde yerini alıyor. Yılbaşı akşamından sonra ise belki birkaç gün daha ağaç aynı yerinde, ışıklar ise yanıp söner halde son anların tadını çıkartıyor. Oysa bu yazımızda vereceğimiz dekorasyon önerileriyle yılbaşı süslerini yıl boyu kullanmaya devam edebilirsiniz!

IŞIKLARI DEĞERLENDİRİN

Yılbaşı ağacını ve evin belli köşelerini aydınlatmak için satın aldığınız LED ışıkları farklı dekorasyon yöntemleriyle kullanmaya devam edebilirsiniz.

Yatak odanızın duvarlarına monte ederek gece lambası etkisi yaratabilirsiniz.

Bir cam kavanozun içine yerleştirip yakarak odanızda loş bir ortam elde edebilirsiniz.

Fotoğraf çerçevelerinin ya da tabloların etrafına sararak bu objelere şık bir dokunuş yapabilirsiniz.

YILBAŞI AĞACI SÜSLERİNİ KALDIRMAYIN

Yılbaşı ağacının üzerine astığınız süsleri, evin farklı noktalarında kullanarak renkli alanlar oluşturabilirsiniz.

Yılbaşı süslerini bir kasenin içine dekoratif bir şekilde yerleştirerek masalarınızın üstünü renklendirebilirsiniz. Ayrıca LED ışıkları da süslerin içinden geçirerek kaseyi ışıklandırabilirsiniz.

Kozalakları ya da renkli topları bir ipe bağlayarak kapılara ya da duvarlara monte edebilirsiniz.

Süsleri TV ünitesi, şömine üstü ve raf gibi eşyaların üzerini renklendirmek için kullanabilirsiniz.

YILBAŞI AĞACININ YAPRAKLARINI UNUTMAYIN

Yılbaşı ağacınızın yapraklarını da dekoratif olarak kullanabilirsiniz.

Yaprakları kestikten sonra servis peçetelerinin üzerine yerleştirip hasır bir ip ile bağlayabilirsiniz. Bu şekilde peçeteleri süsleyebilirsiniz.

Aynı işlemi mumların üzerinde de uygulayabilirsiniz. Yaprağı mumun yüzeyine dik olacak şekilde yerleştirin ve hasır ipi mumun etrafında dolaştırıp bağlayarak yaprağı sabitleyin.

Yaprakları sap kısımlarından iplere belli aralıklarla bağlayıp kapı ya da duvar süsü yapabilirsiniz.



