Bir gün önce nişanlanan polis memuru Oğuzhan Beyaz'dan kahreden haber

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolu Kalaba mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Şanlıurfa'da görevli olan polis memuru Oğuzhan Beyaz'ın kullandığı otomobil, plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada polis memuru Oğuzhan Beyaz, babası Bekir ve annesi Nurten Beyaz olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

1 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden polis memuru Oğuzhan Beyaz'ın 1 gün önce Antalya'da nişanlandığı, nişandan memleketi olan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine döndükleri öğrenildi.

Hayatını kaybeden Beyaz ailesinin cenazeleri, işlemlerim tamamlanmasının ardından Boğazlıyan'da defnedileceği öğrenildi.

(İHA)

