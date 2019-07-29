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Bir günde yedi hastanın dünyasını aydınlattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 15:49 | Son Güncelleme

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde aynı gün içinde 7 hastaya kornea nakli yapıldı - Akdeniz Üniversitesi Rektörü ve Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal: - "Bağışçı sayısı ne kadar artarsa nakil sayısı ve yaşam kalitesi o kadar artacaktır"

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde aynı gün içinde 7 hastaya kornea nakli gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü ve Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal, yaptığı açıklamada, organ nakli konusunda son zamanlarda bilincin arttığını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde son bir ayda 25 böbrek, 5 karaciğer ve 22 kornea nakli ameliyatı yapıldığını aktaran Ünal, bugün kendisinin de katıldığı ameliyatlarda 7 hastaya kornea nakli gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hastanelerinin başarıyla gerçekleştirilen operasyon sayısı bakımından Türkiye ortalamalarına göre iyi durumda olduğunu vurgulayan Ünal, "Ancak yine de ülkemizde nakil için bekleyen çok fazla sayıda hasta var. Bağışçı sayısı ne kadar artarsa nakil sayısı ve yaşam kalitesi o kadar artacaktır." ifadesini kullandı.

Ünal, organ naklinin başarıya ulaşmasında vatandaşların duyarlılığının yanı sıra naklin yapıldığı merkezin donanımlı ve ekibin yetkin olmasının da önem taşıdığını ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin eğitimin, araştırmanın ve uygulamanın başarıyla yürütüldüğü köklü bir sağlık kurumu olduğunu belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Her biri alanında uzman, deneyimli bir sağlık kadrosuyla çalışıyoruz. Organ nakli süreci her iki taraf için de oldukça hassas bir süreç. Hastanemizde bu süreç, bağışçı ailelerle görüşme aşamasından hastamızı taburcu etme aşamasına kadar titizlikle yürütülüyor. Bu sürece katkı sunan tüm hocalarımıza, çalışanlarımıza ve yaptıkları bağışla başkalarına umut olan bağışçılarımıza çok teşekkür ederim."

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Antalya kornea Mustafa Ünal Organ nakli

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