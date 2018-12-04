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Bir haftalık bebeğe yapılanlar vicdanları sızlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 14:15 | Son Güncelleme

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yol kenarında battaniyeye sarılı şekilde bırakılan erkek bebeği gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kırıkhan Devlet hastanesinde bebeğin henüz bir haftalık olduğu anlaşıldı.

Hatay'da yol kenarında bulunan bir haftalık bebeği görenler şaşkına uğradı. Sağlık ekiplerinin kıyafetlerini değiştirip mama verdiği bebek, Hatay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bir haftalık bebek yol kenarına bırakıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir haftalık erkek bebek yol kenarına bırakıldı. Sağlık ekipleri tarafından Kırıkhan Devlet Hastanesine götürülen erkek bebeğin, henüz bir haftalık olduğu belirlendi. Doktor kontrolünün ardından hemşireler tarafından kıyafetleri değiştirilen bebeğe mama verildi.
Kırıkhan ilçesinde yol kenarına bırakılan bir haftalık erkek bebek Hatay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilecek.
Kırıkhan-Kumlu kara yolu kenarında battaniyeye sarılı vaziyette bebek bırakıldığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri tarafından Kırıkhan Devlet Hastanesine götürülen erkek bebeğin, henüz bir haftalık olduğu belirlendi.
Hastanedeki sağlık çalışanları tarafından yoğun ilgi gören bebeğe Uğur adı konulurken, bebeğin Hatay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edeceği öğrenildi.
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hatay bebek

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ulan bu cocuga sahip olabilmek icin insanlar servet harciyor genede bir cocuk sahibi olamiyor be vijdansizlar hicmi allah korkusu yok sizde madem bakmicaksiniz neden dunyaya getiriyorsunuz ana sicakligi nedir anne sevkati nedir bu cocuk hicbir zaman bilemeyecek yazik cok yazik
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