Bir ikon yeniden doğuyor: BlackBerry Key2 LE

BlackBerry Key2 LE, Qualcomm Snapdragon 636 işlemcisiyle geliyor. 4.5 inch değerde IPS ekranı bulunurken 10 parmak olarak kullanabileceğiniz fiziksel klavyesiyle diğer akıllı telefonlardan ayrılıyor. Ürün, yüksek güvenlik önlemleri sayesinde güvenli bir Android deneyimi vadediyor. Bu arada telefonda Android 8.0 Oreo işletim sisteminin olduğunu da belirtelim.
Oldukça şık bir tasarımı bulunan telefonun ön tarafında 8MP değerde selfie kamerası konumlandırılmış. Arka tarafına baktığımızda ise BlackBerry’nin de modaya uyduğunu ve 13+5MP’den oluşan dual kamera sistemini kullandığını görüyoruz.
3000mAh çıkarılamaz pili bulunan BlackBerry Key2 LE, 156 gram ağırlığında ve 8.35mm kalınlığında. Daha fazla detayı, yapacağımız inceleme videosunda sizlerle paylaşacağız.
Ön inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız
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