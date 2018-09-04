HABER

Bir ikon yeniden doğuyor: BlackBerry Key2 LE

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.09.2018 09:52 | Son Güncelleme

Bir ikon yeniden doğuyor sloganıyla tanıttığı yeni ürünü BlackBerry Key2 LE, hem akıllı telefon deneyimini yaşamak hem de fiziksel klavye tecrübesini sürdürmek isteyen teknoloji severleri hedefliyor.

Bir ikon yeniden doğuyor: BlackBerry Key2 LE

BlackBerry Key2 LE, Qualcomm Snapdragon 636 işlemcisiyle geliyor. 4.5 inch değerde IPS ekranı bulunurken 10 parmak olarak kullanabileceğiniz fiziksel klavyesiyle diğer akıllı telefonlardan ayrılıyor. Ürün, yüksek güvenlik önlemleri sayesinde güvenli bir Android deneyimi vadediyor. Bu arada telefonda Android 8.0 Oreo işletim sisteminin olduğunu da belirtelim.

Oldukça şık bir tasarımı bulunan telefonun ön tarafında 8MP değerde selfie kamerası konumlandırılmış. Arka tarafına baktığımızda ise BlackBerry’nin de modaya uyduğunu ve 13+5MP’den oluşan dual kamera sistemini kullandığını görüyoruz.

3000mAh çıkarılamaz pili bulunan BlackBerry Key2 LE, 156 gram ağırlığında ve 8.35mm kalınlığında. Daha fazla detayı, yapacağımız inceleme videosunda sizlerle paylaşacağız.

Ön inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
ToothFairy ile Bluetooth bağlantılarını görün!ToothFairy ile Bluetooth bağlantılarını görün!
Ebeveynlere özel çocuk saatiEbeveynlere özel çocuk saati
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BlackBerry Key2 LE akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
iPhone 8’ler için servis yolu gözüktü

iPhone 8’ler için servis yolu gözüktü

Ağustos sonu için Android raporu!

Ağustos sonu için Android raporu!

Acer Aspire 7: Şık ve hafif tasarımda gelen üstün performans

Acer Aspire 7: Şık ve hafif tasarımda gelen üstün performans

ToothFairy ile Bluetooth bağlantılarını görün!

ToothFairy ile Bluetooth bağlantılarını görün!

Ebeveynlere özel çocuk saati

Ebeveynlere özel çocuk saati

Hakan Mertoğlu: Türkiye’deki girişimci ekosisteminin gelişimini heyecan içerisinde takip etmekteyim

Hakan Mertoğlu: Türkiye’deki girişimci ekosisteminin gelişimini heyecan içerisinde takip etmekteyim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.