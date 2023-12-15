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Bir ilde sayı 30'a çıktı! Peş peşe buldular... O ilçeye de sıçradı! Kamera kayıtları inceleniyor

15.12.2023 12:51 | Son Güncelleme:
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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki köpek ölümleri, Köşk ilçesine de sıçradı. Nazilli'de 2 günde 13 köpek, Köşk'te ise 17 köpek ve 3 tiki ölü olarak bulundu.

Bir ilde sayı 30'a çıktı! Peş peşe buldular... O ilçeye de sıçradı! Kamera kayıtları inceleniyor

Nazilli ilçesi Çapahasan Mahallesi'nde 13 Aralık'ta, 2 ayrı sokakta 5 sokak köpeği ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye Nazilli Belediyesi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İncelemede, köpeklerin zehirlendiği belirlendi. Ekipler, köpeklerin neden zehirlendiğinin tespiti için numune aldı. Köpekler, belediye ekiplerince bölgeden alınarak gömüldü.

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14 Aralık'ta da bu kez Çapahasan'a 3 kilometre mesafedeki Yeşil Mahalle'de 8 sokak köpeği daha ölü bulundu.

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Köpeklerin neden zehirlendiği araştırılırken, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

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BU KEZ KÖŞK'TEN İHBAR GELDİ

Öte yandan dün Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi Çekirdek Deresi yakınlarında vatandaşlar, çok sayıda ölü köpek görünce yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

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Dere kenarında 17 köpek ile 3 tilki ölü bulundu. Çevredeki tavuk eti parçaları, incelenmek üzere ekiplerce alındı. Köpek ve tilkilerin neden zehirlendikleri yapılan incelemeden sonra belli olacağı bildirildi. Ölümlere ilişkin emniyetin çalışmaları sürüyor. (DHA)

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Aydın Nazilli köpek
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