Bir İlişkide Erkeklerin Yaptığı 10 Tipik Hata

Bir ilişkide karşı tarafı anlamak, en az onu sevmek kadar önemli bir etmendir. Anlayış ve sevgi farklı bir şekilde değerlendirilse de ancak sevginin anlayışla bütünleşmesiyle birlikte ortaya kusursuz bir ilişki çıkabilir. Erkekler ise en çok burada hata yapıyorlar. Bir kadını sevmenin tek başına yeterli olacağını düşünüyorlar. Bu nedenle yaptıkları birkaç tipik hatayı hemen hemen bütün erkeklerde gözlemlemek mümkün. 1. Anne ilgisi beklemek Erkeklerin evlilikte yaptığı hatalardan belki de en basit görüneni erkeğin kadından anne ilgisi beklemesidir. Kadından annesi gibi yemek yapmasını, onu sık sık nazlandırmasını bekleyen bir erkek için bu durum küçüklükten beri alıştığı şımartılma duygusunu beslemesine bir kılıf uydurmadır. Bir erkek ilişkiye başladığında nasıl beş yaşındaki halinde değilse bu tarz duyguları da beş yaşındaki halinde bırakıp bulunduğu yaşın gereğini yapmalıdır. 2. Gereğinden fazla kıskanmak İlişkinin temellerini oluşturan en önemli taşlardan biri karşılıklı güvendir. İnsanın sevdiği kişiyi kıskanmasında tabii ki de bir sakınca yoktur. Bu tamamen sevginin beraberinde getirdiği bir duygudur. Fakat kıskançlığın da diğer bütün duygular gibi kontrollü olması gerekir. İlişkide erkek eğer kadına kafeste beslediği bir kuş gibi davranmaya kalkıyorsa o ilişkinin geleceği için pek iyi şeyler söylemek mümkün olmaz. Bir ilişkinin sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için kıskançlık duygusunu kadının kişisel özgürlük alanına zarar vermeyecek sınırlar içerisinde beslemek gerekir.

3. Sorumsuz davranmak İlişki kurmak iki tarafın da yerine getirmesi gereken sorumlulukları beraberinde getirir. Erkeğin hala ilişkisinin olmadığı zamanlardaki gibi sorumsuz davranması kadının güvenini kaybetmesine ve ilişkiyi sonlandırmasına neden olur. Bir erkek ilişkiye başladıktan sonra artık bekar olduğu zamanlardaki gibi gecesini gündüz ederek bütün vaktini arkadaşlarıyla eğlenmeye ayıramaz. İlişkisi olduğu sürece ilişkisinin gereklerini ve sorumluluklarını her zaman yerine getirmelidir. Örnekleme yapacak olursak bekar bir erkek arkadaşlarıyla konsol oyunu turnuvaları düzenleyip saatlerce heyecan dorukta, dış dünyayla bağlantısını keserek sabahlara kadar vakit öldürebilir. Fakat eğer ilişkisi olan bir erkeğin aynı turnuvada boy göstermesi haklı bir tepkiyle karşılaşmasına yol açar. 4. Saygısız davranmak Saygı, sevginin bile tükendiği durumlarda ilişkiyi ayakta tutmaya yetecek güce sahiptir. Bir erkek bir kadına nasıl davranmalı soruna verilebilecek binlerce cevabı ''saygı'' çerçevesi içerisine sığdırmak mümkündür. Saygı duyulması gereken ilk şey kadının kişiliği ve karakteridir. Saygıyı sadece kişiliğine de değil aynı zamanda işine, arkadaşlarına ve zevklerine de duymak gerekir. Sonuçta her insan farklı yaratılmıştır.

5. İlgisiz olmak Bir ilişkinin olmazsa olmazlarının başında ilgi gelir. İlgi, karşıdaki insana sevginin gösterilmesindeki en güzel araçlardan biridir. İlgiden kasıt her zaman peşinde koşmak, sürekli ilgiye boğarak pohpohlamak değildir. Bu, ilişkinin yıpranmasına, can sıkıcı bir hal almasına tabiri caizse laçkalaşmasına neden olur. Peki bu kadar ilgi ilişkiye bu denli zararlı ise yeni başlayan ilişkide nasıl davranılmalı? İlişkinin hangi safhası olursa olsun ilgi kadını bıktıracak seviyelerde olmamalıdır. Gereğinden fazla nasılsın diye sormak bıktırabileceği gibi özgür bırakmak adına sergilenen rahat davranışlar da ilgisizlik olarak değerlendirilebilir. 6. Bencil olmak İlişkiye başladıktan sonra hala hayatında kimse yokmuş gibi tamamen kendi arzu ve isteklerine göre hareket eden bir erkek, kısa süre sonra yalnız kalma riski ile karşı karşıya kalır. O zaman istediği gibi yaşamakta ve kendi kendine bencil olmakta özgürdür. Ama hayatındaki kadının ilişkiyi terk etmemesini istiyorsa bazı fedakarlıklar yapmak zorundadır. Peki bu durumda erkek sevgilisine nasıl davranmalı? Yeri geldiğinde hoşuna gitmeyen şeylere göz yummalı veya arzu ettiği şeylerden uzaklaşabilmeli ki aynı fedakarlıkları kadın da ona gösterebilsin ve ilişki bencillikten uzak karşılıklı fedakarlıkların olduğu bir seviyeye ulaşabilsin.

7. Yalan söylemek Gerek iyi bir amaca hizmet etsin gerekse gerçekten kötü bir niyetle olsun yalan her zaman yalandır. Erkeğin yalan söylemesi kadının erkeğe olan güvenine ve kadında oluşturduğu imajına gölge düşürür. Güvenin olmadığı bir ilişkinin de yürüme ihtimali yoktur. Her ne pahasına olursa olsun bir ilişkide kesinlikle yalan olmamalıdır. Aksi takdirde yalan yalanı doğurur ve neyin doğru neyin yanlış olduğunun anlaşılamadığı bir ilişki ortaya çıkar. 8. Teşekkür etmemek Teşekkür etmek genelde insanlara zor gelir, bunun sebebi teşekkür etmenin insanın kibrini törpülemesidir. Bir erkeğin kibrini yenip kadına teşekkür etmesi ona minnet duyduğu anlamına gelir. Ama maalesef bazı erkekler tarafından kadının yaptığı ev işleri veya diğer işler sanki kadının sorgusuz yerine getirmesi gereken görevleriymiş gibi düşünüldüğü için bir teşekkür çok görülüyor. Aslında dikkatlice düşünüldüğünde kadının yaptığı işlerin onun görevi değil, erkeğe sunduğu hediyeler olduğunu anlamak hiç de zor değil. Tüm bunların karşılığında basit bir teşekkür ederek kadının ne kadar önemli olduğunu başta kadınlara sonra ise erkeklere hatırlatmak birçok problemin çözümüdür aslında.