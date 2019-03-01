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Bir ilk oldu! Doğubayazıt Meryem'i konuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 09:56 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Dalbahçe köyünde yaşayan Meryem Önkür, doğup, büyüdüğü köye muhtar adayı oldu. Daha önce hiç kadın muhtar adayı bulunmayan bölgede bir ilke imza atan 25 yaşındaki Meryem, seçimleri kazanarak hem köyünün sorunlarını çözmeyi, hem de kadınların sesi olmayı istiyor.

Ağrı'daki İbrahim Çeçen Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden 3 yıl önce mezun olan Meryem Önkür, köy halkının da desteğini arkasına almış durumda. 5 erkek adayla yarışan Meryem Önkür'ün seçimlerde ne kadar oy alacağı merakla bekleniyor.

Üniversite mezunu Meryem, köyüne muhtar adayı oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin 200 hane ve 550 seçmeni bulunan Dalbahçe köyünde yaşayan Mubar- Mustafa Önkür çiftinin 9 çocuğundan en büyüğü Meryem Önkür, 31 Mart yerel seçiminde 5 erkek rakibiyle yarışacak. Üniversite öğretimi bitince köyde hayvancılıkla uğraşan ailesinin yanına dönen ve onlara yardımcı olan Önkür, köyünün sorunlarını görünce muhtar adayı olmaya karar verdi.
Doğubayazıt ve bağlı köylerde ilk kadın muhtar adayı olan Meryem Önkür, "3 yıl önce üniversite eğitimimi tamamladım. İş bulamayınca köy döndüm ve hayvancılıkla uğraşan ailemle yardımcı oluyorum. Köyümün sorunlarını da görünce muhtar adayı olmaya karar verdim.
Aday olunca Doğubayazıt ilçesinde ve bağlı köylerde ilk kadın muhtar adayı olduğumu öğrendim. Seçimlerde 5 erkek rakibim var. Bayanların sorunlarını duyurmak istiyorum. Elimden gelen ne varsa köyüm için yapmaya adayım. Halk destek verirse bu köyde birçok güzelliğe beraber imza atacağız" diye konuştu.
Köyde yaşayan Emine Karakuş, Meryem Önkür'ü desteklediklerini belirterek, "İnşallah kazanır, bu köyün ve kadınların sesi olur. Güveniyor ve destekliyoruz" dedi.
Meryem'i kendisinin de desteklediğini söyleyen Mustafa Yıl ise "Üniversite mezunu kadının köy muhtarı adayı olması bizi son derece mutlu etmiştir. Biz de elimizden gelen her şeyi kendisi için yapacağız" diye konuştu. (DHA)
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Meryem Önkür Ağrı doğubeyazıt muhtar 31 Mart 2019 seçimleri

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
muhtar dediğin genç olmaz bunun için onlarca sebeb var
maşallah çok güzel bakımlı ağrı doğubeyazıttan böyle güzel bir bayan aşık oldum vallaha çok güzel
inşallah kazanır
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