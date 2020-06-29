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Bir ilki barındırıyor: 2021 Audi Q5 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.06.2020 18:34 | Son Güncelleme

Audi, 2021 Audi Q5'in üzerindeki perdeleri kaldırdı. SUV segmentinde yer alan 2021 Audi Q5, Audi tarafından yapılan teknolojik güncellemeler ile daha da anlam kazanmış gibi görünüyor. Hele ki kullandığı OLED teknolojisi, onu dünyanın tek otomobili yapıyor. Peki 2021 Audi Q5'in özellikleri neler? fiyatı ne kadar?

Audi Q5, Audi'nin ürün gamında yer alan ve dikkat çeken modellerden biriydi. Audi de diğer üreticiler gibi, Audi Q5'i hem 2021 standartlarına uygun bir şekilde hem de diğer Audi modellerinin yüzüyle güncellemek istiyordu. Nitekim bu makyajlama isteği gerçekleşti. Audi, 2021 Audi Q5'i beğeniye sundu.

2021 AUDİ Q5 TASARIM DETAYLARINDA NE SAKLIYOR?

Audi Q5'in en dikkat çeken tasarım detayı size ilginç gelecek belki de ama stop lambalarında yaşanıyor. Zira, bu stop lambaları dünyada bir ilke imza atıyor. OLED dijital stop lambaları, otomobil dünyasında ilk kez 2021 Audi Q5'te yer alıyor. Bunun dışında SUV segmentindeki otomobilin ön panjuru, sekizgen ile donatılmış ızgarasındaki değişim ile birlikte daha geniş bir görünüme kavuşmuş durumda. Ön tamponun sahte hava girişleri ise yerini koruyor. Fakat onlar da Audi tarafından ele alınmış ve makyajlanmış. Modelin kapı etekleri de bu makyajdan nasibini almış. Ayrıca Yuvarlak sis farları dik bir hale getirilmiş.

ön

2021 Audi Q5'in asıl değinilmesi gereken noktası ise arka tamponu. Arka tamponda sahte hava çıkışları bulunuyor. Bu hava çıkışlarının yanında sahte egzoz çıkışları da Audi Q5'te yer alıyor. Eklenen yeni difüzör ise bizden kaçmıyor. Stop lambaları ise artık eskisi gibi birbirine çok yakın değil, aralarında çıtalarla yaratılmış bir boşluk söz konusu. Yeri gelmişken, OLED ile donatılmış stop lambaların getirdiklerinden detaylıca bahsedelim.

DÜNYANIN İLK DİJİTAL STOPLARI

Dediğimiz gibi OLED stop lambaları, dünyada bir ilk. Audi'nin paylaştığı bilgilere göre bu stop lambalarının içinde 3 farklı parça var. Bu parçaların tasarımı, otomobil sahibinin tercihine göre değiştirilebiliyor. Sürüş modu değiştirildiğinde bu stoplar da değişiyor ve daha dinamik bir görünüme kavuşuyor. 2021 Audi Q5, durmuş haldeyken arkasına yaklaşan otomobil 2 metrelik mesafeyi geçtiği an, yakınlık sensörü sayesinde 2 metrelik mesafeyi geçtiğini anlıyor ve tüm stop lambalarını son güçte çalıştırıyor. Böylece mesafeye göre bir görsellik sunuluyor.

stoplar

Audi Q5'in iç mekanında ise pek bir değişiklik yok. Ancak yine de ufak değişimler söz konusu. 10.1 inç dokunmatik ekran, 12.3 inçlik Audi sanal kokpit teknolojisi ve 19 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi Audi tarafından otomobile eklenmiş. Böylece Android Auto ve Apple CarPlay desteği otomobilde yer alıyor. Ceviz ahşap kaplamalar ve kontrast dikişli yeni döşeme de iç mekanın diğer değişim ögeleri.

iç mekan

AUDİ Q5 MOTOR SEÇENEKLERİ

2021 Audi Q5'in ilk motor seçeneği, 2 litrelik turbo dizel bir motor. Bu motor, 204 beygir güç ve 400 Nm tork üretebiliyor. Hafif hibrit sistemini destekleyen 2 litrelik turbo dizel motor ile 22 km/s hızın altında otomobile elektrik ile güç sağlanacak. Böylece yakıt tüketiminin düşürülmesi hedefleniyor. İlerleyen dönemde 2 litrelik dizel motora farklı güç çıkışlarına sahip iki versiyonu daha eklenecek. Bunun dışında 6 silindirli bir dizel, iki farklı güç çıkışına sahip 2 litrelik benzinli motor ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) motor da Audi Q5’in opsiyonlarına eklenecek. Tabi bunlar Audi'nin önündeki planlar.

motor

2021 AUDİ Q5 FİYATI

Audi Q5 ABD'de 43 bin 300 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Çeşitli opsiyonlar ile otomobil fiyatı yükselecek. Audi Q5'in Türkiye pazarına gelmesi ise muhtemel.

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