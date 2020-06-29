Bir ilki barındırıyor: 2021 Audi Q5 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Audi Q5, Audi'nin ürün gamında yer alan ve dikkat çeken modellerden biriydi. Audi de diğer üreticiler gibi, Audi Q5'i hem 2021 standartlarına uygun bir şekilde hem de diğer Audi modellerinin yüzüyle güncellemek istiyordu. Nitekim bu makyajlama isteği gerçekleşti. Audi, 2021 Audi Q5'i beğeniye sundu.

2021 AUDİ Q5 TASARIM DETAYLARINDA NE SAKLIYOR?

Audi Q5'in en dikkat çeken tasarım detayı size ilginç gelecek belki de ama stop lambalarında yaşanıyor. Zira, bu stop lambaları dünyada bir ilke imza atıyor. OLED dijital stop lambaları, otomobil dünyasında ilk kez 2021 Audi Q5'te yer alıyor. Bunun dışında SUV segmentindeki otomobilin ön panjuru, sekizgen ile donatılmış ızgarasındaki değişim ile birlikte daha geniş bir görünüme kavuşmuş durumda. Ön tamponun sahte hava girişleri ise yerini koruyor. Fakat onlar da Audi tarafından ele alınmış ve makyajlanmış. Modelin kapı etekleri de bu makyajdan nasibini almış. Ayrıca Yuvarlak sis farları dik bir hale getirilmiş.

2021 Audi Q5'in asıl değinilmesi gereken noktası ise arka tamponu. Arka tamponda sahte hava çıkışları bulunuyor. Bu hava çıkışlarının yanında sahte egzoz çıkışları da Audi Q5'te yer alıyor. Eklenen yeni difüzör ise bizden kaçmıyor. Stop lambaları ise artık eskisi gibi birbirine çok yakın değil, aralarında çıtalarla yaratılmış bir boşluk söz konusu. Yeri gelmişken, OLED ile donatılmış stop lambaların getirdiklerinden detaylıca bahsedelim.