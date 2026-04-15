Bir kadın 120 gün boyunca her gün sardalya yedi: Sonucu şaşırttı

64 yaşındaki Jane Crummett, yaklaşık dört ay boyunca yalnızca sardalya ve yağ tükettiği diyetin hayatında dönüştürücü etkiler yarattığını öne sürdü. Florida’da yaşayan kadın, bu süreçte hem fiziksel hem de metabolik açıdan önemli değişimler yaşadığını dile getirdi.

HER GÜN ÜÇ KUTU SARDALYA TÜKETTİ

Crummett, her gün üç kutu sardalya tükettiğini ve bunlara orta zincirli trigliserit (MCT) yağı eklediğini belirtti. Bu beslenme düzenine başladıktan yaklaşık 60 gün sonra kendini daha iyi hissetmeye başladığını, toplamda ise 120 gün boyunca diyeti sürdürdüğünü ifade etti.

KİLO VERDİ, AĞRILARI HAFİFLEDİ

Yaklaşık 11 kilo verdiğini söyleyen Crummett, uzun süredir yaşadığı ayak ağrılarının da hafiflediğini ve kendisini 'bir at kadar sağlıklı' hissettiğini söyledi. Daha önce ciddi kilo problemi yaşadığını belirten kadın, farklı beslenme yöntemleri denedikten sonra bu diyete yöneldiğini aktardı.

Bu süreçte Crummett’i teşvik eden isim ise Dr. Boz olarak bilinen Annette Bosworth oldu. Ketojenik beslenme üzerine çalışmalarıyla bilinen Bosworth, sardalyayı en güçlü süper besinlerden biri olarak tanımlarken kısa süreli uygulanmasının metabolizmayı hızlandırabileceğini savunuyor.

SAĞLIĞA FAYDALARI BULUNUYOR

Sardalya, omega-3 yağ asitleri, protein ve çeşitli vitaminler açısından zengin bir besin olarak biliniyor. Araştırmalar, bu tür yağlı balıkların kalp, beyin ve göz sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor.