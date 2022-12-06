Bir kasesi bin derda deva oluyor! Vücudu baştan aşağı yeniliyor: Kavurganın şaşırtan faydaları

Kavurga, Türkler'in Anadolu'ya göç ederken getirdikleri bir yiyecek kültürüdür. Daha çok Denizli, Nevşehir, Aksaray, Malatya, Çankırı, Afyonkarahisar, Emirdağ, Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzurum, Kars gibi Anadolu'da kışın uzun ve sert geçtiği bölgelerde tüketilen kavurganın bir kasesi bin derda deva olmaktadır. Vücudu baştan aşağı yenileyen kavurganın faydalarını öğrenenler bu kuruyemişi avuç avuç yemektedir.

KAVURGA FAYDALARI

Nefes darlığı, solunum yolları hastalıkları için oldukça başarılıdır. Böylelikle nefes açarak rahat nefes almayı sağlar.

Antiseptik özelliği sayesinde çok iyi bir mikrop öldürücüdür.

Böbreklerde taş ve kum bulunanlar kavurgadan faydalanabilir.

Göğüs ağrılarını hafifleterek, göğsü yumuşatır.

Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir ve kansere karşı koruyucudur.

Vücuttaki iltihapların temizlenmesi için savaşmaktadır.

Kan akışını hızlandırarak vücutta kan dolaşımını hızlandırır.

Antiseptik özelliği sayesinde yaraların kolay tedavi edilmesine ve kolay kapanmasına yardımcı olmaktadır.

Ayak terlemesini ve ayak kokusunu önlemeye yardımcı olur.

Hazımsızlık problemi yaşayanlar için doğal ilaç durumundadır.

Mide ağrıları ve mide hastalıkları için oldukça yararlıdır.

Saçların köklerini kuvvetlendirerek daha sağlam çıkmalarına yardımcı olur.

Beden yorgunluğunu azaltır ve zihnin geliştirilmesine yardımcı olur.

Öksürüğün kesilmesine oldukça yardımcıdır.

KAVURGA MALZEMELERİ

1 büyük tas aşurelik buğday

Yarım çay bardak

Su

Biraz tuz

Küçük bir tas menengiç

Küçük bir tas badem, fındık içi

Küçük bir tas kaju bademi

Küçük bir tas kabak çekirdeği içi

YAPILIŞI