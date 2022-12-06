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Bir kasesi bin derda deva oluyor! Vücudu baştan aşağı yeniliyor: Kavurganın şaşırtan faydaları

06.12.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavurga, Türklere özgü olan bir çeşit kuruyemiş olsa da faydaları birçok insan tarafından bilinmemektedir. Oysa ki saymakla bitmeyen faydaları resmen şifa dağıtır. Özellikle kış aylarında düşen bağışıklık sistemine karşı tam koruma sağlayan kavurganın faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız.

Bir kasesi bin derda deva oluyor! Vücudu baştan aşağı yeniliyor: Kavurganın şaşırtan faydaları

Kavurga, Türkler'in Anadolu'ya göç ederken getirdikleri bir yiyecek kültürüdür. Daha çok Denizli, Nevşehir, Aksaray, Malatya, Çankırı, Afyonkarahisar, Emirdağ, Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzurum, Kars gibi Anadolu'da kışın uzun ve sert geçtiği bölgelerde tüketilen kavurganın bir kasesi bin derda deva olmaktadır. Vücudu baştan aşağı yenileyen kavurganın faydalarını öğrenenler bu kuruyemişi avuç avuç yemektedir.

KAVURGA FAYDALARI

  • Nefes darlığı, solunum yolları hastalıkları için oldukça başarılıdır. Böylelikle nefes açarak rahat nefes almayı sağlar.
  • Antiseptik özelliği sayesinde çok iyi bir mikrop öldürücüdür.
  • Böbreklerde taş ve kum bulunanlar kavurgadan faydalanabilir.
  • Göğüs ağrılarını hafifleterek, göğsü yumuşatır.
  • Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir ve kansere karşı koruyucudur.
  • Vücuttaki iltihapların temizlenmesi için savaşmaktadır.
  • Kan akışını hızlandırarak vücutta kan dolaşımını hızlandırır.

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  • Antiseptik özelliği sayesinde yaraların kolay tedavi edilmesine ve kolay kapanmasına yardımcı olmaktadır.
  • Ayak terlemesini ve ayak kokusunu önlemeye yardımcı olur.
  • Hazımsızlık problemi yaşayanlar için doğal ilaç durumundadır.
  • Mide ağrıları ve mide hastalıkları için oldukça yararlıdır.
  • Saçların köklerini kuvvetlendirerek daha sağlam çıkmalarına yardımcı olur.
  • Beden yorgunluğunu azaltır ve zihnin geliştirilmesine yardımcı olur.
  • Öksürüğün kesilmesine oldukça yardımcıdır.

KAVURGA MALZEMELERİ

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  • 1 büyük tas aşurelik buğday
  • Yarım çay bardak
  • Su
  • Biraz tuz
  • Küçük bir tas menengiç
  • Küçük bir tas badem, fındık içi
  • Küçük bir tas kaju bademi
  • Küçük bir tas kabak çekirdeği içi

YAPILIŞI

  • Döküm tavayı ısıtın.
  • Islanmamış olan aşurelik buğdayı orta ateşte 7 dakika kavurun.
  • Keten tohumu, kabak çekirdeği içi, kavrulmamış menengiç tohumunu, karpuz çekirdeğini ve isteğinize bağlı olarak eklediğiniz kuru yemişleri ekleyerek kavurun.
  • Buğdaylar altın sarısı bir renk aldıktan sonra hepsini soğuması için geniş bir siniye dökün.
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Anahtar Kelimeler:
kuruyemiş deva mısır kavurgası

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