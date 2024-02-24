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  4. Bir kent bu fuhuş evini konuşuyor! Öğrenciye özel indirim yapmışlar

Bir kent bu fuhuş evini konuşuyor! Öğrenciye özel indirim yapmışlar

24.02.2024 09:12
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İzmir'de akılalmaz olay! Fuhuş yapıldığı düşünülen bir ev takibe alındı ve savcılık izniyle eve operasyon düzenlendi. Operasyonda biri aracı kadın toplam 4 kişi gözaltına alındı. 3 yabancı kadının fuhşa zorlandığı belirlendi. Özel odaların tespit edildiği evde öğrencilere özel indirim uygulanması hayrete düşürdü.

Bir kent bu fuhuş evini konuşuyor! Öğrenciye özel indirim yapmışlar

İzmir’in Bergama ilçesinde fuhuş yaptırıldığı tespit edilen bir adrese polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Adreste fuhşa özgü odalar olduğu belirlenirken, ayrıca öğrenciler için indirimli fiyat tarifelerinin olduğu ortaya çıktı.

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KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren takip sonucu ilçede bulunan bir adreste fuhuş yaptırıldığı bilgisini edindi. Harekete geçen ekipler, savcılıktan alınan izinle adrese operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleşen operasyonda, fuhşa teşvik ve aracılık eden D.K. adlı bir kadın ile fuhuş zorlandığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

ÖĞRENCİLER İÇİN İNDİRİM

Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan incelemede evde fuhşa özgü tasarlanan odalar ve cinsel içerikli ürünler bulunduğu belirlendi. Fuhuş evinde ayrıca öğrenciler için indirimli fiyat tarifeleri yapıldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 3 mağdurun işlemleri devam ederken şüpheli D.K. isimli kadın, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir fuhuş öğrenci
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