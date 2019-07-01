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Bir limonu kesin yatağınızın yanına koyun ve sizin için neler yapabileceğini görün

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
PRATİK BİLGİLER HABERLERİ  | 01.07.2019 10:25 | Son Güncelleme

Salatanıza tat vermenin, lezzetli bir limonata yapmanın yanında limonların başka ihtiyaçlarınız için de işe yaradığını biliyor muydunuz?

Bir limonu kesin yatağınızın yanına koyun ve sizin için neler yapabileceğini görün

Sabahları ılık suyun içine birkaç damla limon damlatmak sindirime ve cildinizin içten dışa güzel görünmesine yardımcı olur. Peki limonun depresyon ve anksiyete ile mücadelede etmede de yardımcı olduğunu biliyor muydunuz?

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Bir limonun aroması antiseptik özelliklere sahiptir, bu da sizin ruh halinizi etkileyebileceği anlamına gelir. Bu, meyvenin aromasının daha az depresyon ve anksiyete krizi geçirmenizi ve odada olumlu bir atmosfer oluşmasını sağlar. Bu ipucu için ihtiyacın olan tek şey bir miktar limon.

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Keskin bir bıçak alın ve limonu hem yatay hem de dikey olarak kesin. Parçaları tamamen kesmemeye dikkat edin. Limonu yatağınızın yanındaki bir kaba yerleştirin ve aromaların işlerini yapmasına izin verin. Daha etkili bir tedavi için odanın her köşesine limonlu bir kap koyabilirsiniz.

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