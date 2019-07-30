HABER

Bir metrekare alanda saat tamiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 16:37 | Son Güncelleme

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan saatçilik Samsun’da 1 metre karelik dükkanda yaşatılmaya devam ediyor.Saatçilik mesleğinin Samsun’daki son temsilcilerinden olan Ali Candan, Samsun Bedesten Çarşısı’nda bulunan 1 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

Bir metrekare alanda saat tamiri

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan saatçilik Samsun’da 1 metre karelik dükkanda yaşatılmaya devam ediyor.
Saatçilik mesleğinin Samsun’daki son temsilcilerinden olan Ali Candan, Samsun Bedesten Çarşısı’nda bulunan 1 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Bedestendeki faal olan az sayıdaki dükkan da geçimini sürdürmeye çalışan Candan, zamanın durmaması için çaba sarf ediyor.
Saat tamirciliğine küçük yaşta bir merakla başladığını ve o günden itibaren mesleğinden kopamadığını belirten Ali Candan, "Samsun’da 45 senedir saat tamirciliği yapmaktayım. Rahmetli babam Samsun’a 1940’lı yıllarda geldi. O günden beri Samsun’da saat tamirciliği yapmaktaydı. Biz bu mesleği babamdan öğrendik. İlkokula giderken ilkokuldan çıktığımız yaz döneminde boş vakitlerimizde rahmetli babamın dükkanına gelirdik. Orada bu mesleğe merak saldık. Bu meraktan dolayı da yapmaya başladık. Bir türlü bu meslekten de kopamadık. Bu bizde büyük mesleğidir. Babadan gelen yaklaşık 80 senelik bir meslektir bu. Bizde babamızdan kalan bu mesleği sürdürmekteyiz” dedi.
Teknolojinin gelişmesiyle özellikle mekanik saat döneminin bittiğini ifade eden Candan, ”Geçmişte saat ihtiyaçtı. Günümüzde ise ihtiyaç olmaktan çıktı. Bugün günümüzde teknolojiye ve dijitalleşen bir dünyada mekanik saat tamirciliği yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasındadır. Bugün mekanik saatler hem pahalıdır hem de tamiri, bakımı pahalıdır. Pilli saatler hem ekonomik hem rahat. Bir pil değişimiyle kullanabilirsin. Çok nadir saat tamiri gelir bize. Biz genelde pil, kayış gibi ufak tefek işlerle iştigal ediyoruz. Normal sanatımızı icra edecek bir dönemde değiliz” diye konuştu.
Saat tamirciliği için uygun bir çırak yetiştirme ortamı bulunmadığını ifade eden Candan, "Kendime saat tamiri gelmiyor ki çırağa ne saat vereyim ki yaptırayım. Kendim saat tamir edeceğim ki çırağa saat verip tamir ettireyim. Kendin saat tamiri yapamıyorsun ki niye çırak gelsin. Günümüzde ki gençlerde sanata eğilim yok."

Bir metrekare alanda saat tamiri

Bir metrekare alanda saat tamiri

Bir metrekare alanda saat tamiri

Bir mahalle ayaklandı! Ellerine sopayı alıp sırayla nöbet tutuyorlarBir mahalle ayaklandı! Ellerine sopayı alıp sırayla nöbet tutuyorlar
Kurban satış yerlerinde ilâçlama seferberliğiKurban satış yerlerinde ilâçlama seferberliği
Denizi olmayan Bilecik’te deniz canlıları fosilleri bulunduDenizi olmayan Bilecik’te deniz canlıları fosilleri bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

En az 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Kurban Bayramı tatili 9 gün olup uzadı mı? Berat Albayrak'tan açıklama!

Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.