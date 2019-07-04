KADIN

Bir miktar oje ve biraz sıcak su ile kupalarınıza yeniden hayat verin

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KENDİN YAP HABERLERİ  | 04.07.2019 10:26 | Son Güncelleme

Kupalarınızın ya da vazolarınızın çok sade olduğunu düşünüyorsanız onlara biraz renk verip, sanat eserine dönüştürebilirsiniz. İhtiyacınız olansa sadece biraz su ve oje.

Herkesin evinde kahve kupası vardır. Kupanız size çok sıradan görünüyorsa ona videodaki yöntemle yeni bir görünüm kazandırabilirsiniz.

Oje (isterseniz birden fazla renk kullanabilirsiniz)
Ilık su
Plastik kap (bir kupa içine sığacak kadar derin)
Kürdan
Beyaz seramik kupa
Yağlı kağıt

nail-polish-mugs

Plastik kabı ılık suyla doldurun ve sonra bir miktar ojeyi suyun üzerine dökün. Eğlenceli bir desen ortaya çıkana kadar bir kürdanla karıştırın. Ancak çok hızlı karıştırmayın. Seramik bardağı dikkatlice suya daldırın. Kupayı en az üç saat kurumaya bırakın. İşte bu kadar!

  • Bulaşık makinesinde değil elde yıkayın.


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Anahtar Kelimeler:
seramik kupa oje

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