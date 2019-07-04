Bir miktar oje ve biraz sıcak su ile kupalarınıza yeniden hayat verin

Herkesin evinde kahve kupası vardır. Kupanız size çok sıradan görünüyorsa ona videodaki yöntemle yeni bir görünüm kazandırabilirsiniz.

Oje (isterseniz birden fazla renk kullanabilirsiniz)

Ilık su

Plastik kap (bir kupa içine sığacak kadar derin)

Kürdan

Beyaz seramik kupa

Yağlı kağıt

Plastik kabı ılık suyla doldurun ve sonra bir miktar ojeyi suyun üzerine dökün. Eğlenceli bir desen ortaya çıkana kadar bir kürdanla karıştırın. Ancak çok hızlı karıştırmayın. Seramik bardağı dikkatlice suya daldırın. Kupayı en az üç saat kurumaya bırakın. İşte bu kadar!

Bulaşık makinesinde değil elde yıkayın.



