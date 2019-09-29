RİZE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz ne kadar çok yurt açarsak, ne kadar çok öğrenci evi açarsak o kadar çok gençlerimize sahip çıkarız. Bir milletin en büyük zenginliği sahip olduğu gençleridir." dedi.

Erbaş, Rize merkeze bağlı Pazarköy'de yapımı tamamlanan Türkiye Diyanet Vakfı Rize Orta Öğretim Nejdet Kart Erkek Öğrenci Yurdu açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de hafızlık eğitiminin yaygınlaşması için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı.

Türkiye'nin 21 okulunda bin 700 hafızın eğitim aldığını kaydeden Erbaş, bu öğrencilere her ay burs verildiğini, İlahiyat Fakültesi tercih eden öğrencilere bursların devam edeceğini aktardı.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Rize Orta Öğretim Nejdet Kart Erkek Öğrenci Yurdu ile ilki gerçekleştirdiğini belirterek, orta öğretim yurtlarının sayılarının artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde 66 yurt olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Biz yurtları otel gibi çalıştırmıyoruz. Yurt, burs, kurs diyoruz. Her yurdumuzda üniversite yurdu ise ikinci bir üniversiteyi bitirmiş kadar destek oluyoruz. Onları milli ve manevi alanda daha nitelikli yetiştirebiliriz. Bunun gayreti içerisindeyiz. Gençlerimizin yetişmesi için ilave programlar yapacağız." diye konuştu.