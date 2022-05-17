Bir oturuşta onlarca yeniyor ancak dikkat! Eriği böyle tüketmeyin...

Yaz meyvelerinden biri olan erik, havaların ısınmasıyla tezgahlarda yerini aldı. Kabızlığı yok etmek, cildi güzelleştirmek gibi faydaları olan eriğin faydaları her ne kadar saymakla bitmese de tüketim şekline göre dikkat edilmesi gereken bir husus bulunuyor.



ERİK YERKEN DİKKAT! ÖDEM OLUŞTURUYOR

Yeşil eriği tuzlayarak tüketen büyük bir kesim bulunuyor. Her ne kadar tadı güzel olsa da bu tüketim şeklinin oldukça yanlış olduğu belirtiliyor. Çünkü erik tuzlanarak tüketildiğinde, vücutta ödem oluşturuyor. Bu nedenle bu yeşil meyveyi sade tüketmek en doğrusudur.

CİLT LEKELERİNE İYİ GELİYOR

Erik, anti aging özelliği sayesinde cildi yeniliyor, cilt lekelerine iyi geliyor. Cilt tonu eşitsizliğini azaltan eriğin aynı zamanda bağ dokusunu yenileme özelliği bulunuyor. Yeşil erik yoğurt, ayran gibi besinlerle tüketildiğinde kalsiyum emilimini artırıyor. Bu etki, kemik ve diş sağlığı üzerinde oldukça olumlu bir etki yaratıyor.

Kalsiyum ve fosfor açısından da zengin olan erik, vücudun demir emme kabiliyetini yükseltiyor ve kan dolaşımına iyi geliyor. Lif açısından zengin olan erik, kabızlık sorunu için tüketilebiliyor.

DİYET LİSTESİNİN FAVORİSİ

Oldukça düşük kalori oranı nedeniyle erik, diyet listelerinizin favorisi olabilir. A, C vitamini, lif ve potasyum kaynağıdır ve bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra yaz nezlesine karşı da korur. İyi bir antioksidan kaynağıdır ve serbest radikallere meydan okur, kalp sağlığınızı korur.

