Bir paket margarin kadar! Dünyanın en küçük bebeği 268 gram ağırlığında

Japonya'nın başkenti Tokyo'da henüz adı konulmayan bebek acil sezaryenle 24. haftada dünyaya geldi. 268 gram ağırlığında doğan bebek dünyanın en küçük bebeği ünvanını aldı.

'HAYATTA KALABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUM'

Beş aylık tedaviden sonra, 3.238 kilo ağırlığına ulaşan bebek artık normal besleniyor. Taburcu edildikten sonra duygularını dile getiren anne, ''Bu kadar büyüdüğünü görmek bile inanılmaz. Dürüst olmak gerekirse hayatta kalabileceğinden emin değildim. Onu ilk gördüğümde bir kutu margarin kadardı. O benim küçük mucizem'' diyor.

Bebeği tedavi eden doktor Takeshi Arimitsu, ''insanlara bebekleri çok küçük doğsalar bile sağlıklı kalma ihimallerinin olduğunu her zaman söylüyorum. O da, bu bebeklerden biri'' diye konuşuyor.

Keio Üniversite Hastanesi, en küçük yenidoğanı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin rekorunu ellerinde bulundurduklarını söylüyor.

1000 gramın altında doğan bebeklerin kalp yetmezliğine yakalanma, solunum güçlüğü çekmeleri veya az gelişmiş organları nedeniyle ciddi bulaşıcı hastalıklar edinmeleri muhtemeldir.