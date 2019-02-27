KADIN

Bir paket margarin kadar! Dünyanın en küçük bebeği 268 gram ağırlığında

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 27.02.2019 13:34 | Son Güncelleme

Bir paket margarinden sadece 18 gram fazla bir ağırlıkla dünyaya gelen dünyanın en küçük bebeği ilk birkaç ayını hastanede geçirdikten sonra taburcu edildi. 268 gram doğan bebek doğduğunda o kadar küçüktü ki yetişkin birinin ellerinde kayboluyordu.

Bir paket margarin kadar! Dünyanın en küçük bebeği 268 gram ağırlığında

Japonya'nın başkenti Tokyo'da henüz adı konulmayan bebek acil sezaryenle 24. haftada dünyaya geldi. 268 gram ağırlığında doğan bebek dünyanın en küçük bebeği ünvanını aldı.

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'HAYATTA KALABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUM'

Beş aylık tedaviden sonra, 3.238 kilo ağırlığına ulaşan bebek artık normal besleniyor. Taburcu edildikten sonra duygularını dile getiren anne, ''Bu kadar büyüdüğünü görmek bile inanılmaz. Dürüst olmak gerekirse hayatta kalabileceğinden emin değildim. Onu ilk gördüğümde bir kutu margarin kadardı. O benim küçük mucizem'' diyor.

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Bebeği tedavi eden doktor Takeshi Arimitsu, ''insanlara bebekleri çok küçük doğsalar bile sağlıklı kalma ihimallerinin olduğunu her zaman söylüyorum. O da, bu bebeklerden biri'' diye konuşuyor.

Keio Üniversite Hastanesi, en küçük yenidoğanı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin rekorunu ellerinde bulundurduklarını söylüyor.

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1000 gramın altında doğan bebeklerin kalp yetmezliğine yakalanma, solunum güçlüğü çekmeleri veya az gelişmiş organları nedeniyle ciddi bulaşıcı hastalıklar edinmeleri muhtemeldir.

Japonya'da ve diğer gelişmiş ülkelerde bu tür bebeklerin hayatta kalma oranı son yıllarda yüzde 90'a kadar çıktığı söyleniyor. Ancak bu oran bebekler için, özellikle de 300 gramdan daha az doğan erkekler için düşüyor. Keio hastanesi bunu, tam emin olamamakla birlikte erkek bebeklerin akciğerlerinin yavaş gelişmesine bağlıyor.

Bir önceki rekor sahibi, 2009 yılında Almanya'da doğan 274 gram ağırlığında bir bebekti.

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