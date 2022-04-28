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Bir parçası harikalar yaratıyor: Ne egzaman kalır ne de mantar

28.04.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan cevizi yağı, son yıllarda yükselişe geçen sağlıklı beslenme için yemeklerde kullanılması gerektiği vurgulanan yağlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Ancak Hindistan cevizi yağını farklı şekillerde de kullanarak faydasını görebilirsiniz. Cilt bakımı ve cilt hastalıkları için oldukça etkili olan Hindistan cevizi yağı, kırışıklıklardan, egzamaya; mantardan, kilo vermeye birçok yarara sahip.

Bir parçası harikalar yaratıyor: Ne egzaman kalır ne de mantar

Hindistan cevizi yağı, trans yağlara oranlara yemeklerde kullanılması açısından oldukça faydalı yağlardan biridir. Son yıllarda hem yemeklerde hem de binlerce kozmetik ürünlerinde kullanılan Hindistan cevizi yağı, içeriğindeki zengin yağ asitleri nedeniyle birçok faydaya sahiptir. Peki, Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ FAYDALARI

Hindistan cevizi yağının cildi nemlendirme, yaşlanmayı geciktirme, kırışıklık ve çatlakları giderme gibi birçok önemli özelliği bulunuyor. Ayrıca egzama ve mantar gibi cilt sorunlarında da kullanılıyor. Son dönemlerde ise bu tropikal meyvenin yağı, sağlığa olan diğer faydalarıyla ön plana çıkıyor.

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Hindistan cevizi yağı metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Bildiğiniz ve denediğiniz en etkili makyaj temizleyicileri kadar etkilidir. Hatta en dayanıklı su geçirmez maskaranın bile Hindistan cevizi yağı karşısında hiçbir şansı yok. Bir parça pamuğa bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağını dökün, cildinize uygulayın ve 10 -15 dakika bekletin. Makyajın eriyip gittiğini göreceksiniz.

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Hindistan cevizi yağı için doğal bir deodorant diyebilir. Bu yağın içerisinde bulunan laurik asitler, kötü kokuların oluşumuna engel oluyor.

Hindistan cevizi yağının düzenli tüketimi tiroit rahatsızlıklarına iyi gelirken, aynı zamanda kemik erimesine karşı savaşırken artrit ve romatizma ağrılarını da azalır.

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Hindistan cevizi yağı antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını bir bardak su ile seyreltin ve gargara yapın. Ağzınızın çok ferah koktuğunu hissedeceksiniz. Aynı zamanda ağızdaki zararlı bakteriler yok etmeye yardımcı da olacaktır.

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Göz bakımı için fazladan para harcamanıza gerek yok! Her gece yatmadan 30 dakika önce,parmak uçlarınızla Hindistan cevizi yağını göz altlarınıza masaj yaparak uygulayın.

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Göz altı torbalarının ve ince çizgilerin onarılmasında Hindistan cevizi yağı etkili bir seçenektir. Hindistan cevizi yağı güzellik rutininize eklemeniz gereken doğal bir mucize. Peeling (vücuttaki ölü derileri soyma işlemi) için de kullanabileceğiniz bu yağ ile pürüzsüz ve yumuşacık bir cilde sahip olabilirsiniz. Hindistan cevizi yağını ve tozşekeri karıştırın. Ardından vücudunuza sürün ve ılık suyla durulayın.


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Anahtar Kelimeler:
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