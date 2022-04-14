Bir partiden daha Mansur Yavaş açıklaması: Aday olursa destekleriz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yaptığı açıklamada bir sosyal bilimci olarak toplumun değişik kesimleriyle yaptıkları temaslarda Türkiye’nin sorunlarını çözecek cumhurbaşkanı olarak Mansur Yavaş’ın görüldüğünü belirtmiş; Millet İttifakı’nın aday göstermesi halinde Yavaş’ı destekleyeceklerini söylemişti. TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal da Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda destekleyeceklerini açıkladı.

"KABUL EDİLEMEZ"

TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonominin iyiye gitmediğini söyleyen Özal, bir an önce bilimselliğe geri dönülmesi gerektiğini söyledi. Özal, "TL'nin bu kadar değersizleştirilmesi kabul edilemez. İçinde olduğumuz bu tablo bir ekonomik krizdir." dedi.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI: DESTEKLERİZ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın aday gösterdiği Mansur Yavaş ile ilgili soru üzerine Özal, 'Mansur bey siyasete çok bulaşmayan, kendi işini yapan düzgün bir insan. Ben kendisinin bu karışık siyasi ortamda kendisine yakıştırılan adaylığa konuşmaması cevap vermemesi Ankara Belediyesi ile ilgili çalışıyorum demesi doğru bir mekanizmadır. Eğer aday olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz.' dedi.

"İTTİFAK AYIRT ETMİYORUZ"

'Yeni kurulan TEK Parti hangi ittifakta yer alacak?' sorusu üzerine Özal, "Biz hiçbir partiye mesafeli değiliz. Cumhur İttifakı'ndan teklif gelirse işbirliği yapabiliriz. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ayırt etmiyoruz. Bizim koltuk makam sevdamız yok." diye konuştu.

