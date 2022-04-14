HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bir partiden daha Mansur Yavaş açıklaması: Aday olursa destekleriz

Bir partiden daha Mansur Yavaş açıklaması: Aday olursa destekleriz

14.04.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olursa destekleyeceklerini ifade etmesinin ardından bir parti daha benzer açıklama yaptı. Katıldığı canlı yayında konuşan TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, Yavaş'ın aday olması durumunda destekleyeceklerini belirtti.

Bir partiden daha Mansur Yavaş açıklaması: Aday olursa destekleriz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yaptığı açıklamada bir sosyal bilimci olarak toplumun değişik kesimleriyle yaptıkları temaslarda Türkiye’nin sorunlarını çözecek cumhurbaşkanı olarak Mansur Yavaş’ın görüldüğünü belirtmiş; Millet İttifakı’nın aday göstermesi halinde Yavaş’ı destekleyeceklerini söylemişti. TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal da Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda destekleyeceklerini açıkladı.

özal

"KABUL EDİLEMEZ"

TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonominin iyiye gitmediğini söyleyen Özal, bir an önce bilimselliğe geri dönülmesi gerektiğini söyledi. Özal, "TL'nin bu kadar değersizleştirilmesi kabul edilemez. İçinde olduğumuz bu tablo bir ekonomik krizdir." dedi.

"Cumhurbaşkanı Adayımız Mansur Yavaş" diyen Ümit Özdağ'dan yeni açıklama"Cumhurbaşkanı Adayımız Mansur Yavaş" diyen Ümit Özdağ'dan yeni açıklama

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI: DESTEKLERİZ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın aday gösterdiği Mansur Yavaş ile ilgili soru üzerine Özal, 'Mansur bey siyasete çok bulaşmayan, kendi işini yapan düzgün bir insan. Ben kendisinin bu karışık siyasi ortamda kendisine yakıştırılan adaylığa konuşmaması cevap vermemesi Ankara Belediyesi ile ilgili çalışıyorum demesi doğru bir mekanizmadır. Eğer aday olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz.' dedi.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan 'Adayımız Mansur Yavaş' açıklamalarına yanıt! Ümit Özdağ'ın sözleri gündem olmuştuKılıçdaroğlu'ndan 'Adayımız Mansur Yavaş' açıklamalarına yanıt! Ümit Özdağ'ın sözleri gündem olmuştu

"İTTİFAK AYIRT ETMİYORUZ"

'Yeni kurulan TEK Parti hangi ittifakta yer alacak?' sorusu üzerine Özal, "Biz hiçbir partiye mesafeli değiliz. Cumhur İttifakı'ndan teklif gelirse işbirliği yapabiliriz. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ayırt etmiyoruz. Bizim koltuk makam sevdamız yok." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Kurum'dan 'müjde' açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak'Bakan Kurum'dan 'müjde' açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak'
Daha 17 yaşındaydı! Kahreden haber geldiDaha 17 yaşındaydı! Kahreden haber geldi
Türk bayrağını direkten indirmişti! Gerçek, ortaya çıktıTürk bayrağını direkten indirmişti! Gerçek, ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ümit Özdağ

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Kritik toplantı sonrası açıklama! Yeni bir sistem kurulacak

Kritik toplantı sonrası açıklama! Yeni bir sistem kurulacak

Ukrayna duyurdu! "Karadeniz'deki Moskova kruvazör gemisini vurduk"

Ukrayna duyurdu! "Karadeniz'deki Moskova kruvazör gemisini vurduk"

Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil hepsini vuracağız'

Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil hepsini vuracağız'

Bakan canlı yayında açıkladı! Kira artışı için dikkat çeken sözler

Bakan canlı yayında açıkladı! Kira artışı için dikkat çeken sözler

Türkler hakkındaki kehanetleri korkuttu!

Türkler hakkındaki kehanetleri korkuttu!

İlginizi Çekebilir

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.