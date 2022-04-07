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  4. SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması! Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanı adayımız' diyerek çağrı yapmıştı

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması! Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanı adayımız' diyerek çağrı yapmıştı

07.04.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Mansur Yavaş' açıklaması geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş" diyerek çağrı yapmasının ardından Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu.

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması! Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanı adayımız' diyerek çağrı yapmıştı

Son dakika: Mansur Yavaş'la ilgili "Cumhurbaşkanı adayımız" çıkışı Ankara kulislerini hareketlendirdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı önermiş ve Yavaş'ı göreve çağırmıştı.

ÜMİT ÖZDAĞ: "ADAYIMIZ MANSUR YAVAŞ"

Özdağ yaptığı açıklamada bir sosyal bilimci olarak toplumun değişik kesimleriyle yaptıkları temaslarda Türkiye’nin sorunlarını çözecek cumhurbaşkanı olarak Mansur Yavaş’ın görüldüğünü belirtmiş; Millet İttifakı’nın aday göstermesi halinde Yavaş’ı destekleyeceklerini söylemişti.

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MANSUR YAVAŞ CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Söz konusu açıklamaların ardından gözler Mansur Yavaş'a çevrilirken, Yavaş cephesinden bu haberlerler bir ilgileri olmadığı açıklaması geldi.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN ÜMİT ÖZDAĞ'IN 'MANSUR YAVAŞ' ÇAĞRISINA İLK YANIT

Özdağ'ın 'Mansur Yavaş' çıkışı sonrası ne diyeceği en çok merak edilen isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özdağ'ın açıklamalarına ilk kez yanıt verdi.

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CHP LİDER: "MEMNUNİYET VERİCİ"

Halk TV yazarı Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu,“Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla bir CHP’li ismin gelmesi memnuniyet verici. Sayın Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP’liyi önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum. Kimse merak etmesin. Bu kötü gidişi durduracağız. Millet İttifakı’nın adayı cumhurbaşkanı olacak. Kimin aday olacağı konusunda anahtar 6’lı masa. 6 lider adayı belirleyecek. Biz 6 genel bakan bir kader birliği yaptık. Demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, ekonomik krizin çözülmesi, vatandaşlarımızın insanca yaşama koşullarına kavuşturulması, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi gibi demokratik, sosyal hukuk devletinin tüm kurallarını ve kurumlarını hayata geçireceğiz. İktidara geldiğimizde 5 ay içinde Türkiye rahatlayacak, vatandaşlarımız nefes alacak.” ifadelerini kullandı.


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