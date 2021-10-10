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  4. Bir şehrin kâbusu oldu! Seri tacizci yakalandı

Bir şehrin kâbusu oldu! Seri tacizci yakalandı

10.10.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde, 5 kadına cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen Amed G. (22), polis tarafından bölgedeki güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Bir şehrin kâbusu oldu! Seri tacizci yakalandı

Gaziler Mahallesi'nde 5 kadın, farklı zamanlarda cinsel tacize uğradıklarını belirterek polise şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine soruşturma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

SABIKASI ÇIKTI

İnceleme sonucunda, şüphelinin taciz olaylarının yaşandığı mahallede, tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işletmeci Amed G. olduğu belirlenip gözaltına alındı. Şüphelinin, daha önceden de 'kasten yaralama' ve 'cinsel saldırı' suçlarından sabıkası bulunduğu belirtildi. Amed G.'nin polisteki ilk ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Öte yandan Amed G., 26 Eylül tarihinde bir kadını taciz ettikten sonra kaçarken çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir taciz
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