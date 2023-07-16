Bir set aşkı daha! Dönence'nin yıldızları Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören aşk mı yaşıyor? 'Bunu hep yapıyor'

Kanal D'nin yeni yazlık dizisi Dönence, bir aşk haberiyle gündeme geldi. Dizinin başrolleri olan Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören'in set dışında da görüştüğü ve beraber vakit geçirdikleri iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dönence dizisinde Gece karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan ile Miro karakterini canlandıran Atakan Hoşgören aşk yaşıyor.

Genç oyuncuların, birlikte rol aldıkları dizinin set saatleri dışında da görüştükleri ortaya çıktı.

Konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama gelmese de bu durum dizinin takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Dizide de birbirine yakıştırılan isimlerin aşk haberi takipçilerinin bir kısmını sevindirirken bir kısmında da tepkiye neden oldu.

Bazı kullanıcılar 'Çok sevindim', 'Ben şok ben iptal', 'Ne kadar da yakışırlar' gibi yorumlarda bulunurken bazı kullanıcılar da 'Sümeyye'nin sevgilisi yok muydu zaten?', 'Her sette birineaşık oluyor sonra Uğur'a geri dönüyor', ' Sümeyye bunu hep yapıyor', 'Bir sette de aşk yaşamasa olmaz' yorumlarında bulundu.

