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Bir sızıntı kaynağı PlayStation 5'in fiyatını ve çıkış tarihini paylaştı!

OYUN HABERLERİ  | 18.08.2020 18:06 | Son Güncelleme

PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihi henüz resmi olarak bilinmiyor ancak hakkındaki sızıntılar da kesilmiyor. Bu kez oyun dünyasının ünlü sızıntı kaynağı Roberto Serrano PlayStation 5'in fiyatını ve çıkış tarihini paylaştı. Serrano'nun iddialarının arasında Xbox Series X ve Xbox Series S'e dair de bazı bilgiler var.

Bir sızıntı kaynağı PlayStation 5'in fiyatını ve çıkış tarihini paylaştı!

PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihi için bekleyiş sürüyor. Sony ise bu konudaki sessizliğini hala koruyor. Oyunseverler ise artık PS5'in fiyatını öğrenmek istiyorlar. Hal böyle olunca bir sürü spekülasyon ortaya çıkıyor. Zira, PlayStation 5 ne zaman satışa çıkacak sorusuna farklı farklı tarihlerle cevap veren sızıntı kaynakları mevcut. Ancak oyun dünyasında başarılı sızıntılarıyla tanınan Roberto Serrano, PlayStation 5 için çok daha detaylı bilgiler veriyor.

İŞTE İDDİALAR IŞIĞINDA PLAYSTATİON 5'İN FİYATI!

Roberto Serrano, Twitter hesabı üzerinden PlayStation 5'in fiyatını ve çıkış tarihini paylaştı. Serrano'nun iddialarına göre PlayStation 5'in fiyatı 499 dolar; PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı ise 399 dolar olacak. PlayStation 5 ne zaman çıkacak sorusuna ise Serrano'nun beklentileri bozmayan bir cevabı var.

PlayStation 5 arayüzü-2

XBOX SERİES X VE XBOX SERİES S NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Xbox Series X bildiğiniz üzere Kasım ayı içerisinde satışa sunulacak. Serrano ise Sony'nin PS5 için Xbox Series X'i takip edeceğini söylüyor. Serrano'ya göre Xbox Series X 6 Kasım'da, daha uygun fiyatlı Xbox Series S ise 5 Kasım'da satışa sunulacak. PlayStation 5 ise Xbox oyun konsollarından tam bir hafta sonra 13 Kasım'da satışa çıkacak. Hazır Xbox Series X demişken, Serrano'nun Xbox Series X'in ve Xbox Series S'in de fiyatını paylaştığını belirtelim.

Xbox Series X

XBOX SERİES X VE XBOX SERİES S'İN FİYATINI DA VERDİ

PS5'in en büyük rakibi Xbox Series X, sızıntı kaynağının iddiasına bakılırsa 499 dolardan çıkışını yapacak. Xbox Series S ise 399 dolardan satışa sunulacak. Anlaşılan o ki 300 dolar altında bir oyun konsolu görmek mümkün olmayacak.

PlayStation 5 fiyatı

Sony'den ve Microsoft'tan oyun konsollarının fiyatlarına ve çıkış tarihlerine dair herhangi bir doğrulamada bulunmadı. Fakat Serrano'nun iddialarının doğru çıkması muhtemel. Zira, birçok etmen söylenilenlerle paralel. Yine de son söz Sony'nin ve Microsoft'un.

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