Bir sızıntı kaynağı PlayStation 5'in fiyatını ve çıkış tarihini paylaştı!

PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihi için bekleyiş sürüyor. Sony ise bu konudaki sessizliğini hala koruyor. Oyunseverler ise artık PS5'in fiyatını öğrenmek istiyorlar. Hal böyle olunca bir sürü spekülasyon ortaya çıkıyor. Zira, PlayStation 5 ne zaman satışa çıkacak sorusuna farklı farklı tarihlerle cevap veren sızıntı kaynakları mevcut. Ancak oyun dünyasında başarılı sızıntılarıyla tanınan Roberto Serrano, PlayStation 5 için çok daha detaylı bilgiler veriyor.

İŞTE İDDİALAR IŞIĞINDA PLAYSTATİON 5'İN FİYATI!

Roberto Serrano, Twitter hesabı üzerinden PlayStation 5'in fiyatını ve çıkış tarihini paylaştı. Serrano'nun iddialarına göre PlayStation 5'in fiyatı 499 dolar; PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı ise 399 dolar olacak. PlayStation 5 ne zaman çıkacak sorusuna ise Serrano'nun beklentileri bozmayan bir cevabı var.

XBOX SERİES X VE XBOX SERİES S NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Xbox Series X bildiğiniz üzere Kasım ayı içerisinde satışa sunulacak. Serrano ise Sony'nin PS5 için Xbox Series X'i takip edeceğini söylüyor. Serrano'ya göre Xbox Series X 6 Kasım'da, daha uygun fiyatlı Xbox Series S ise 5 Kasım'da satışa sunulacak. PlayStation 5 ise Xbox oyun konsollarından tam bir hafta sonra 13 Kasım'da satışa çıkacak. Hazır Xbox Series X demişken, Serrano'nun Xbox Series X'in ve Xbox Series S'in de fiyatını paylaştığını belirtelim.