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Bir tanesinin değeri tam 125 bin dolar... 50 tanesi birden kayboldu: Gerçek bambaşka çıktı!

07.09.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de ünlü bir otelin bahçesindeki süs havuzlarında tanesi 125 bin dolar değerindeki koi sazanlarının yendiği tespit edildi. Yapılan araştırma sonucu sazanların başına gelen ortaya çıktı.

Bir tanesinin değeri tam 125 bin dolar... 50 tanesi birden kayboldu: Gerçek bambaşka çıktı!

Chestershire bölgesinde bulunan Grosvenor Pulford Hotel and Spa isimli işletmenin iki havuzundan toplamda 50 adet koi sazanının yendiği belirlendi. Tanesi 125 bin dolar olan koi sazanlarına ne olduğu ortaya çıktı. Otelden açıklama geldi.

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OTEL SAZANLARA NE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Otelden yapılan açıklamada, "Ekibimiz yakın zamanda geceleri otel arazisinde dolaşan davetsiz bir misafir keşfetti. Bu cesur adam, Asya Bahçesi havuzundan yaklaşık 30 koi sazanı ve diğer havuzumuzdan da 20 koi sazanı çalarak, arazimizi evi olarak görüyor.

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Yerel eko-sistemde üzerimize düşeni yapmaktan ne kadar memnun olsak da biz (ve balıklar) oldukça yüklü bir fatura çıkardığı için saldırganın ziyaretlerinin, en azından biraz daha az olmasını umuyoruz. (Su Samuru)125 bin dolar değerindeki balıklarımızı yemekle suçlanıyor. Saha ekibimiz araştırmaya devam edecek” denildi. (DHA)

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