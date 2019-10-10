"Bir tarafta sorumlu bir devlet var, diğer tarafta terör örgütü"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından bu yana Suriye tarafında hiçbir sivilin hayatını kaybetmediğini belirterek, "Ancak Türkiye tarafına yüzlerce roket ve havan topu saldırısı oldu. Bu saldırılarda 6 sivil şehit düştü. Bunlardan biri 9 aylık bebek. Tüm dünya farkı görmeli. Bir tarafta terörle mücadele eden sorumlu bir devlet var, diğer tarafta terör örgütü." dedi.

Oktay, TRT World televizyonunda katıldığı programda, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, harekatın başında olduğunu ve sürekli bilgi aldığını belirten Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü harekatın başarıyla devam ettiğini belirtti.

Oktay, "Tel Abyad'dan 8 kilometre kadar Suriye'nin içine girildi. Resulayn'dan ise yaklaşık 4,5-5 kilometre derinliğe kadar ilerlenmiş durumda. Savaş uçaklarımız ise daha derine indi." diye konuştu.

Oktay, hedefin 30 kilometre derinliğe kadar inmek olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: