Tek renkle tüm kombin yapılır mı? Monokrom giyinmenin sırları

Aynı rengin tonlarını kullanmak kombini çok daha zengin gösterir.

Aynı rengin farklı koyuluklarını bir arada kullanmak derinlik sağlarken bir taraftan da monoton bir görüntünün önüne geçer. Örneğin toprağı andıran bir kahverenginin açık tonu ile koyu tonunu birleştirdiğinizde ortaya çok katmanlı bir tarz çıkar. Özellikle kış aylarında çok daha etkilidir. Ton oyununu doğru yaptığınızda vücudunuz fazlasıyla ince görünür. Renk geçişi yumuşak olduğu için göz de rahat eder.

Tek renk üzerinden dokularla oynamak kombini sıkıcı olmaktan çıkarır.



Aynı renkte pamuk, kazak, kadife veya denim gibi dokular karıştığında kombini oldukça zengin gösterir. Çünkü doku farkı detay yaratır ve sadeliğin içine ustalıkla işlenmiş bir hareket katmış olur. Monokrom giyinenlerin en büyük hatası tek bir kumaş türüne sıkışıp kalmak olacaktır.

Aynı renkte katman yaparak kombininize derinlik katabilirsiniz.

Hırka, gömlek, kazak, ceket gibi parçaları aynı renk ailesinde üst üste kullanmak en güçlü monokrom tekniklerinden biri. Katman, özellikle boyun ve omuz hattını daha orantılı gösterir. Üstelik kapıdan içeri girdiğiniz anda göz hareketini yukarıdan aşağıya yönlendirdiği için boyu daha uzun gösterir. Katman yaparken kullanacağız tek püf nokta tonların birbirine yumuşak geçişler sunması.

Tek renk giyimde kumaş kalitesi çok daha görünür hale gelir.

Monokrom giyindiğinizde dikkat otomatik olarak kumaşa ve kesime kayar. Bu yüzden de kalitesi düşük parçalar hemen göze çarpar. Tam tersi olarak kaliteli bir kumaş, tek renk kullanımında kendini çok daha etkileyici gösterir. Yumuşak dokular, iyi dikilmiş omuzlar ve düzgün bir kesim tek rengin gücünü iki kat öne çıkarır. Bu nedenle monokrom kombinler aslında sadelikte kaliteyi sergileme alanıdır diyebiliriz.

Aksesuarları aynı renk ailesinde tutmak da kombinin duruşu için çok önemli.

Küpe, çanta, kemer veya şal gibi tamamlayıcılar farklı bir dünyaya kaçtığında monokrom görünümü bozabiliyor. Bu nedenle aksesuarları aynı rengin biraz daha koyu ya da daha açık tonlarında seçmek oldukça mühim bir husus. Uyumlu aksesuarlar sayesinde renk ahengi de bozulmaz ve sade çizgi korunmuş olur.

Ayakkabıyı kombinin renginde seçmek de boyu olduğundan daha uzun gösterir.

Ayakkabının tonu bacak çizgisini kesmez ve renk akışı devam ettiğinden çok daha uzun görünebilirsiniz. Özellikle tek renk pantolon ve ayakkabı uyumu, monokromun en güçlü illüzyonu. Ayakkabı rengi, tek renk giyimin sessiz kahramanı bir nevi.

Tek renk elbiseler monokromun en kolay uygulanan hali.

Elbise zaten başlı başına bütün bir görünüm sunduğu için monokrom giyime giriş yapmak isteyenler için çok ideal bir seçenek. Tek renkte bir elbise, doğru aksesuarlarla birleştiğinde hem sade hem çarpıcı durur. Üstelik elbiselerde ton farklılığı yaratmak için ayakkabı ve çanta tonlarıyla dengeli bir geçiş de elde edilebilir.

Saç ve makyajı da kombinin renginin ruhuna uygun seçmek kilit noktalardan biri.

Tek renk giyindiğinizde görünüm zaten sade olduğu için saç ve makyaj öne çıkmakta. Tam da bu yüzden rengin sıcaklığına ya da soğukluğuna uygun bir makyaj seçmek kilit nokta. Örneğin toprak tonlarıyla doğal makyaj uyum yakalarken, siyah kombinde daha keskin bir eyeliner iyi sonuç verecektir.

Monokrom kombinlerde küçük detayların büyük etkisi olur.

Düğme rengi, kemer tokası, çanta sapı veya dikiş çizgisi gibi küçük ayrıntılar tek renk görünümde sandığınızdan daha görünür durumda olur. Bu detayların uyumu, tüm kombinin kalitesini yükselttiğinden pek de yabana atılmamalı.