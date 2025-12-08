KADIN

Bize kombin hazırla, aslında hangi ülkede yaşaman gerektiğini söyleyelim!

Seçtiğin bir gömlek, taktığın bir çanta veya ayakkabı modeli bile aslında hangi ülkede yaşaman gerektiğini fısıldayabiliyor. Bakalım senin stilin hangi ülkede yaşaman gerektiğini söyleyecek!

Hazırsan başlıyoruz!

1/8

Bunlardan birini seç bakalım!

Oversize gömlek
Deri ceket
Renkli sweatshirt
Blazer
2/8

Favori ayakkabı stilin?

Spor ayakkabı
Topuklu
Bot
Loafer
3/8

Biraz da alt giyim! Haydi bakalım bunlardan seni cezbedeni seç!

Mom jean
Keten pantolon
Tayt
Palazzo pantalon
4/8

Renk paletinde en çok hangilerine çekiliyorsun?

Nötr tonlar
Soft pastel tonlar
Parlak ve güçlü renkler
Koyu ve keskin tonlar
5/8

Aksesuar olarak hangisi peki?

Güneş gözlüğü
Küpe
Kolye
Şapka
6/8

Kış stilini en iyi bunlardan hangisi tamamlar?

Oversize kazaklar
Uzun ve kaliteli bir yün kaban
Renkli atkılar ve bereler
Sade balıkçı yaka kazaklar
7/8

Bir etkinliğe davetlisin diye düşünelim. Hangi tarz seni yansıtır?

Zarif ama rahat bir elbise
Klasik ve şık bir takım
Modern, keskin çizgili bir kombin
Farklı dokuları birleştiren yaratıcı bir tarz
8/8

Son olarak, günlük hayatta çantalardan hangisini tercih edersin?

