Bir tomar parayı alıp çekmecesine koymuştu! Ataşehir Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarından sonra görevden alındı

Sosyal medyada Ataşehir Belediyesinde görevli olduğu belirtilen kişinin rüşvet aldığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler çokça paylaşıldı. Görüntülerde belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürü S.Ö.'nün odasında iki kişiyle görüştüğü, S. Ö.'nün bu kişilerden parayı alarak çekmecesine koyduğu görüldü.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Tartışma yaratan görüntülerle ilgili Ataşehir Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir kısım sosyal medya ile basın kurumlarında çıkan, kurumumuzun bir çalışanı hakkında paylaşılan görüntülere dair bilgi sahibi olunması üzerine, görüntülerde yer alan içeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda, başkanlık emriyle teftiş kurulu müdürlüğümüzce inceleme/soruşturma başlatılmış olup, başkanlığımızca bu kişinin görevine son verilmiştir. Haberlerdeki görüntülere dair kurumumuz tarafından İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na gereği için müracaat edilmiş olup, konu hakkında gerekli tüm hassasiyet özenle gösterilmektedir."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise ruhsat müdürüyle ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını açıkladı.

(DHA)

