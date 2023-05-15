Bir ülke bunu konuşuyor! Gizemli sarsıntının nedenini bulmak için çalışma başlattılar

Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırmalar (GEUS) kurumundan yapılan açıklamada, küçük ölçekteki sarsıntıların, sanılanın aksine deprem veya herhangi bir patlama kaynaklı olmadığı bildirildi.

Açıklamada, birçok bölge sakini tarafından sarsılma, gürleme, takırtı ve kulakta basınç şeklinde hissedildiği rapor edilen 2,3 büyüklüğündeki sarsıntıların, kaynağı tam olarak bilinmeyen atmosferdeki akustik basınç dalgalarından kaynaklandığı belirtildi.

Sarsıntılara başlangıçta depremin veya Polonya'da süren askeri tatbikattan kaynaklanan patlamaların sebep olduğu kaydedilen açıklamada, sismologların bu ihtimallerin devre dışı olduğu kanaatinde oldukları ifade edildi.

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sarsıntılar, yaklaşık 40 bin civarında nüfusa sahip Bornholm Adası'nda bir evin duvarında oluşan çatlaklar dışında herhangi bir can veya mal kaybına neden olmadı.

GEUS ve Danimarka İklim, Enerji ve Altyapı Bakanlığının olaya ilişkin araştırmalarının sürdüğü bildirildi. (AA)

