Bir ülkeyi sarsan tren kazası! 10'dan fazla ölü 100'den fazla yaralı

Bangladeş’in Bhairab kentinde yerel saatle 16.00 sıralarında yük treni ile yolcu treninin kafa kafaya çarpıştı. Kaza bölgesine çok sayıda arama-kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Yetkililer, yolcu treninin iki vagonun çarpışma sonucu raydan çıktığını ifade ederek, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 100’den fazla kişinin de yaralandığını ifade etti.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirterek, raydan çıkan vagonların altında ezilen ve mahsur kalanların olduğunu aktardı. Yetkililer, kazayla ilgili iki soruşturma başlatırken, gönüllülerin kan bağışı yapması için çağrıda bulundu.





