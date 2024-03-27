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  4. Bir yıl sonra aynı yerde aynı zabıtaya yakalandı! Hepsi çorabından çıktı...

Bir yıl sonra aynı yerde aynı zabıtaya yakalandı! Hepsi çorabından çıktı...

27.03.2024 07:10
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Taksim'de, "İzmit'te evim yandı" diyerek dilencilik yapan şahıs, yaklaşık 1 sene sonra tekrar aynı noktada dilenirken, aynı zabıtaya yakalandı. Yakalanan şahsın dilendiği 880 TL’yi çorabına sakladığı anlar kameralara yansıdı.

Bir yıl sonra aynı yerde aynı zabıtaya yakalandı! Hepsi çorabından çıktı...

Beyoğlu Taksim’de yaklaşık 1 sene önce İzmit'te yaşadığı evinin yandığını iddia edip duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para isteyen H.H.E (73), aynı yerde tekrar dilenirken yakalandı.

Ekran Alıntısı

ÇORABINA SAKLAMIŞ

Beyoğlu Emniyet ve Zabıta Müdürlükleri tarafından kurulan mobil huzur ekiplerince tespit edilen H.H.E.’nin üst araması sonucu çorabının içinden 880 TL para bulundu.

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KAMERAYA YANSIDI

Şahsın dilendiği paraları çorabına gizlediği anlar kameralara anbean yansıdı.

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Yakalanan dilenci Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürülerek Kabahatler Kanunu gereğince 977 TL para cezası yazıldı.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Dilenci
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