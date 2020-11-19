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Bir yılda mükemmel değişim... Fitness yıldızı Sophie Allen sırrını herkesle paylaştı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Fitness yıldızı Sophie Allen, en iyi dokuz kilo verme sırrını Instagram'da paylaştı.

Bir yılda mükemmel değişim... Fitness yıldızı Sophie Allen sırrını herkesle paylaştı

Bir fitness koçu olan Sophie Allen, bir yıl boyunca yaptığı çalışma sayesinde vücudunu mükemmel hale getirdi. "Aynada gördüklerimden nefret ediyordum" diyen Sophie Allen değişim için karar verdiğinde spor salonuna yazıldı.

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30 yaşındaki kadın Instagram’da hesap açarak uyguladığı yöntemleri herkesle paylaştı. Zaman içinde 370 binden fazla takipçiye ulaşan genç kadın, Instagram hesabından sırrını paylaştı.

SOPHIE ALLEN’IN 9 KİLO VERME SIRRI

1 Gerçekten zayıflamak istiyorsanız gün içinde yaktığınız kaloriden daha az yiyin. Günlük önerilen kalorinin üzerine çıkmayın

2 Kilo vermek için düzenli olarak hareket edin ve zamanla hareket miktarını artırın. Kalori yakmanın en güvenilir yolu budur.

3 İlerlemenizi takip edin. Ne kadar ilerlediğinizi fark etmek için bol bol öncesi/sonrası fotoğrafları çekin.

4 Bunun uzun bir süreç olduğunu sonuçlarını görmek için zamana ihtiyacınız olduğunu kabul edin ve asla pes etmeyin.

5 Belli bir noktaya geldiğinizde kendinizi bırakmayın. Tutarsızlık hedefinize varmadaki en büyük engeldir.

6 Daha fazla sebze meyve tüketin. Bunlar vücuda enerji verir ve size enerji verir.

7 Daha fazla uyuyun. Kaliteli bir uyku vücudunuzun kendini onarmasına yardımcı olur ve size de enerji verir.

8 Stresten uzak durun. Sağlıklı bir zihin, sağlıklı bir vücuda sahip olmanıza yardımcı olur.

9 Profesyonellerden destek alın. Sophie şunu tavsiye ediyor: "Ne yaptığını bilen birinden size en uygun egzersiz ve beslenme programını hazırlamasını isteyin"

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