KADIN

Bir yıldız gibi görünmenizi sağlayacak 5 cilt bakım önerisi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
CİLT HABERLERİ  | 05.10.2018 15:57 | Son Güncelleme

Bilim ve tıp alanındaki gelişmeler, uzun yaşamanın yeni yöntemlerini araştırırken, biz de kaç yaşında olursak olalım görüntümüzde zamanı durdurmanın peşinde olacağız. Her zaman genç görünmenizi sağlayacak 5 öneriyi bir araya getridik.

Bir yıldız gibi görünmenizi sağlayacak 5 cilt bakım önerisi

CİLDİNİZİ GENÇLEŞTİRİN

1

Biraz kahve ve az yağlı sütü karıştırın. Kalın bir macun haline getirin. Ve göz bölgesi hariç temiz yüzünüze uygulayın. 15-20 dakika bekletip ılık su ile durulayın.

YÜZ KIRIŞIKLIKLARINI ÖNLEMEK İÇİN

2

Tek ihtiyacınız olan şey vazelin. Bu yağlı maddeyi kullanmadan önce yüzünüzü yıkayın, hafif nemli bir haldeyken her gece uygulayın. Sabah uyandığınızda cildinizin daha yumuşak ve esnek olduğunu göreceksiniz.

KOYU RENK KOLTUK ALTINDAN KURTULMAK İÇİN

3

İhtiyacınız olan şeyler gül suyu ve karbonat. Karışımı kalın bir macun haline getirin. Koltuk altınıza uygulayın birkaç dakika bekledikten sonra ılık su ile yıkayın.

YOSUN MASKESİ

4

Yüzünüz için besleyici bir maske olan birkaç nori yosununu ılık suda bekletin ve 15 dakika boyunca yüzünüze uygulayın. Yosun cildinize özen gösteren ve gençliğini koruyan güçlü antibakteriyel özellikleri olan birçok vitamin ve diğer bileşenleri içerir.

CİLDE LİMON UYGULAMAK

5

Yarım limonu bir kaseye sıkın ve bir pamuk topuyla cildinize uygulayın. Bunu günde birkaç kez yapabilirsiniz. Limonlarda bulunan sitrik asit, peeling özelliğine sahiptir ve ölü deriyi, pigmentasyon lekelerini, fazla yağı ve kiri temizler. C vitamini melanin üretimini inhibe (enzimlerin etkisini azaltıcı) eder ve cilt elastikiyetini artırır. Ancak, hassas bir cildiniz varsa dikkatli olun.

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