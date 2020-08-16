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Bir yol için katliam yaptı! Kardeşi ve yeğenini öldürdü: Yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2020 18:07 | Son Güncelleme

Ordu’da bir kişi fındık bahçesine giden yol meselesi yüzünden kardeşi ve yeğenini öldürürken, 4 kişiyi de ağır yaraladı.

Bir yol için katliam yaptı! Kardeşi ve yeğenini öldürdü: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun İkizce ilçesinin Yukarı Karlıtepe Mahallesi'nde evden fındık toplamaya giden Aziz T.’nin (55) önünü ağabeyi Ramis T. (66) kesti. İddiaya göre Ramis T., "Ben size buradan geçmeyeceksiniz demedim mi?" diyerek silahını çıkararak ateşledi. Babasına silah doğrultan amcasına "Yapma" diyen ve babasının önüne geçen Hüseyin T. (33) kurşunların hedefi oldu. Olayla silahtan çıkan kurşunlar Muhammet T., Hüseyin’in annesi Saadet T.’ye de isabet etti.

KAYIPLARA KARIŞTI

Buradan ayrılan Ramis T. kendi evine giderken, patoza fındık veren diğer kardeşi Mehmet T. (52), Ersin T. ve Emre K.’yi de silahla vurarak kayıplara karıştı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALI

Olayda Hüseyin ve Mehmet T. hayatını kaybederken, Muhammet ve Saadet T. ile Ersin T. ve Emre K. ağır yaralandı.
Kayıplara karışan Ramis T.’nin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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