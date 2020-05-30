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Birbirinden bomba oyunları ücretsiz olarak dağıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.05.2020 09:56 | Son Güncelleme

PlayStation Plus Haziran oyunları bugün netleşti. PS 4 sahiplerine ve PS Plus abonelerine düzenli olarak ücretsiz oyun veren Sony, bu ay oyuncuları coşturacak gibi görünüyor.

Birbirinden bomba oyunları ücretsiz olarak dağıtılacak

Geçtiğimiz günlerde Call of Duty: WWII oyununu ücretsiz olarak indirime sunan Sony, bugün ise ikinci bomba oyunu açıkladı. Çıktığında oyun içi satın alımlardan dolayı çok tepki toplayan ancak sonra bu özelliği yumuşatan Star Wars Battlefront II ücretsiz olarak sunulacak.

Call of Duty: WWII ve Star Wars Battlefront II oyunları 2 Haziran’dan sonra indirilebilir hale gelecek. Her iki oyunu da 6 Temmuz 2020 tarihine kadar kütüphanenize eklemeniz gerektiğini de belirtelim. Aylık 23,99 TL olan PS Plus üyeliğini aldığınızda toplam değeri 500 TL’yi geçen bu iki oyuna ücretsiz olarak sahip olmanız gerçekten büyük bir jest diyebiliriz.
Şu sıralar yükselen oyun fiyatlarından dolayı PS4’te oyun satın alıp oynamakta güçlük çekiyorsanız Call of Duty: WWII ve Star Wars Battlefront II’nin sizi uzun bir süre oyalacağını söyleyebiliriz. Bu iki oyunu indirdikten sonra önümüzdeki ay oynamaya devam etmek için PS Plus üyeliğinizi yenilemeniz gerektiğini belirtelim.

PlayStation 5 arefesinde Sony, PlayStation 4 sahiplerini unutmaması ve bomba iki oyunu vermesinden sonra gözler Temmuz ayına çevrildi. Bakalım Sony cephesi Temmuz ayında oyuncuların karşısına hangi ücretsiz oyunlar ile çıkacak?

Bu oyunlar ücretsiz olacak. İzlemek için buraya tıklayın

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