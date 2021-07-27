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Birbirinden rahat terlik önerileriyle konforu ayağınıza taşıyın

27.07.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havalarda keyifle kullanacağınız birbirinden şık ve konforlu terlikleri sizler için bir araya getirdik.

Birbirinden rahat terlik önerileriyle konforu ayağınıza taşıyın

Havaların ısınması ile ayak konforu da önemli hale geldi yaz boyunca sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak ayak terlemesi ve diğer olumsuz durumlar için açık burunlu kullanımı ile konfor sağlayan terlikleri sizin için bir araya getirdik.

1- Modaya uygun bir seçim

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Suya dayanıklı ve makinede yıkamaya uygun olan bu çift bantlı terlikler sıcak havalarda sahil ve deniz için kullanıma uygundur. Şık görünümü ile her çeşit kıyafet ile konbinlemek mümkündür.

Defacto çift bant tokalı terliği BURADAN inceleyebilirsiniz.

2- Birbirinden güzel Crocs terlikler ile tarzını konuşturun

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Bu ürünü terlik ve sandalet olarak kullanmak mümkün bant kısmını öne alabilir ya da geride ayak bileğinizi saracak şekilde kullanabilirsiniz. Kokuya dayanıklı, temizliği kolay, nefes alan tasarımıyla öne çıkan Crocslar ile modaya uymak ve tarz görünmek mümkün. Üstelik unisex kullanıma uygun ve çeşitli renk seçenekleri de bulunuyor.

Unisex Crocband terliği BURADAN inceleyebilirsiniz.

3- Adidas terlik ile sportif bir tarz

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İç ve dış tabanı özel ortopedik şekilde tasarlanan spor terlik ile gün boyu spor şık ve konforlu olmak mümkün. Spor sırasında, yürüyüşte gündelik yaşamın her anında size eşlik edebilir.

Adidas Adilette shower terliği BURADAN inceleyebilirsiniz.

4- Ayaklara enerjik bir dokunuş

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Yaz aylarında enerjinizi yükseltecek hafifliği ile konforunuzu üst seviyeye taşıyacak bu terlikle hem tarz hem de cool görünmek mümkün. Parmak arası ve tek bant oluşu rahat yürümenizi sağlayacak

Birkenstock honolulu eva terliği BURADAN inceleyebilirsiniz.

5- Ceyo’nun bu klasik dokunuşu az can yakmadı!

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Anatomik tabanlı tek bantlı spor ve klasik konbinlere uyum sağlayabilir. Beş buçuk santimlik alçak topuğu sayesinde şıklığı yakalarken kolay kullanım imkanı sağlar. Konforunu şıklığı kadar önemseyenler için iyi bir tercih olabilir.

Ceyo terliği BURADAN inceleyebilirsiniz.

6- Ipanema parmak arası terlik ile havalı bir stil yarat

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Yüzde yüz vegan ve geri dönüştürülebilir materyallerden üretilen terlik özel tasarım seçeneklerine sahip. Modern ve havalı baskı seçeneklerinden birine sahip olarak tarz bir görünüm yakalamak mümkün.

Ipanema Sem Igual Tattoo FEM Parmak arası terliğe BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Lumberjack CASTELLO ile hem rahat hem sportif olun

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Özel dokuması sayesinde rahat bir kullanım imkanı sunan terlik nefes alan özel bir dokuya sahiptir. Terletmez iç ve kayma yapmaz dış tabanı bulunur.

Lumberjack CASTELLO WMN Fuşya Yeşil terliğe BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Şık kombinlerin kurtarıcısı

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Terliği günlük hayata dahil ederek rahatlığı gün boyu yaşamak iyi bir seçim olabilir. Hem rahat hem de topuklu olan seçeneklerle ise şık olmak gereken günlerin de kurtarıcı parçası olarak birbirinden farklı topuk boyunda terlikler kullanılabilir.

Kadın büzgü bantlı kalın topuklu terliğe BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Özel günleriniz için göz alan seçim

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Özel günlerin kurtarıcısı siyah renk topuklu ile buluşunca en iyi seçimlerden biri haline gelir. Bantlı ve özel tasarımıyla her dolapta olması gereken özel parça şıklığınıza şıklık katmak için tasarlanmış gibi.

Tanca kalın topuklu kadın terliğine BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Kalın topuklularla hem şık ol hem de rahat

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Gün boyu şıklığınızın tamamlayıcısı olacak kalın topuklularla yürümek oldukça kolay ve zahmetsiz şıklık sunuyor. Özel derisi terlemeye izin vermez kaymaz tabana ve ayak ergonomisine özel bir tasarıma sahiptir.

Ten rengi büzgü bantlı kalın topuklu terliğe BURADAN ulaşabilirsiniz.

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