Nijerya sokaklarından Paris podyumlarına! 22 yaşındaki modelin hikayesi sosyal medyayı büyüledi

Rachel Ojuromi, bu yılın başlarında Nijerya’nın Lagos kentinde çektiği kombin ve stil videolarını sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.

Kısa sürede viral olan videoları sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşan genç model, doğal tarzı ve özgüveniyle moda tutkunlarının ilgisini çekti.

Takipçileri, Ojuromi’nin bir modelleme ajansıyla anlaşması gerektiğini sık sık dile getirirken genç model kendi tarzını yaratmaya devam etti. Hatta temmuz ayında dünyaca ünlü lüks markanın 2026 koleksiyonundan ilham alarak Nijerya sokaklarında kendi defilesini hazırladı.

O dönemde sosyal medyada büyük ilgi gören bu görüntüler, Ojuromi’nin moda dünyasındaki yolculuğunun önemli adımlarından biri oldu.

SOKAKLARDAN PARİS’E UZANAN BÜYÜK ADIM

Rachel Ojuromi’nin hayali çok geçmeden gerçeğe dönüştü. 22 yaşındaki model, geçtiğimiz hafta bir modellik ajansıyla anlaşma imzaladı.

Ardından 5 Ekim’de Paris Moda Haftası kapsamında podyuma çıktı. Üstelik bu, Ojuromi’nin Afrika kıtası dışına yaptığı ilk seyahatti.

Genç model, aynı gün Eyfel Kulesi önünde çektiği bir kombin videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak bu özel anı takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın açıklamasına, "Kıtanın dışına ilk çıkışım. Biraz utangacım, dünya turu mu?" anlamına gelen ifadeler yazdı.

Aynı gece dünyaca ünlü lüks moda markasının defilesinde podyuma çıkan Ojuromi, tüvit bir ceket, limon sarısı bir etek ve klasik kırmızı bir çantayla dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Rachel Ojuromi’nin Lagos sokaklarından podyuma uzanan hikayesi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Takipçileri genç modelin başarısını kutlarken, birçok kullanıcı onun kendi çabasıyla bu noktaya gelmesine dikkat çekti.

Paylaşımlarının altına şu yorumlar yapıldı: "Bundan daha fazlasını hak eden biri yoktu", "Kendi emeğiyle başardı" ve "Onun adına çok mutluyum" gibi yorumlar yapıldı.

Ojuromi’nin kısa süre içerisinde sosyal medya içerik üreticisinden uluslararası bir moda markasının podyumunda yürüyen modele dönüşmesi, özellikle genç takipçileri tarafından ilham verici bir başarı hikayesi olarak değerlendirildi.